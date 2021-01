Appel à contributions - Revue Ponti/Ponts. Langues littératures civilisations des Pays francophones, n. 21/2021

Ponti/Ponts est une revue multidisciplinaire, en libre accès et révisée par des pairs, publiée depuis 2001 au sein du Département de Langues et littératures étrangères de l’Università degli Studi de Milan. Elle se veut un haut lieu de rendez-vous des cultures francophones: du Québec et du Canada à l’Afrique subsaharienne, de la Belgique aux Caraïbes, du Maghreb à la Suisse et au Val d’Aoste, aux autres îles francophones dispersées partout dans le monde, toute la francophonie est conviée à cette rencontre, qui en est une de connaissance, de reconnaissance, de confrontation.

Chaque numéro de la revue, qui paraît une fois par an, présente un dossier thématique, des études critiques et un vaste répertoire de notes de lecture concernant les œuvres linguistiques, littéraires, culturelles des différents espaces francophones.

Dans son numéro 21/2021, Ponti / Ponts propose un dossier intitulé « Enseigner et apprendre » pour inviter à s’interroger sur les situations d’enseignement et d’apprentissage dans les différents espaces francophones externes à l’Hexagone : quelle place est réservée aux autres francophonies ? à quels modèles de référence, internes ou externes, fait-on appel ? y a-t-il (eu) des orientations divergentes ? quels types d’approches semblent s’imposer ? Les propositions de contributions essaieront de répondre à ces questionnements ou d’élargir la réflexion à d’autres aspects de la question, qui pourra être explorée dans de multiples perspectives : littéraires, stylistiques, linguistiques, didactiques, culturelles, géographiques, historiques etc.

Sections de la revue

Dossier « Enseigner et apprendre »

Études libres

Notes de lecture

Pour consulter les numéros antérieurs de la revue, voir http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/riviste-e-collane/riviste/ponti-ponts

Calendrier

Les propositions de contribution, rédigées en français, peuvent être envoyées à la rédaction de la revue jusqu’au 20 février 2021 : redazione.ponts@unimi.it

Pour les propositions retenues, les auteurs seront avisés rapidement et invités à soumettre leurs articles pour le 15 mai 2021. Les articles reçus seront ensuite évalués de façon anonyme (« peer reviewed »). La parution du volume est prévue pour fin 2021/début 2022.

Soumission d’une proposition d’article

La revue reçoit des articles rédigés en français, d'auteurs invités et d'auteurs qui, de leur propre initiative, soumettent des travaux pour évaluation. Les articles proposés doivent être inédits et ne doivent pas être sous évaluation par une autre revue.

Les propositions de contribution, en français, comprendront un titre, une bibliographie et un descriptif d’environ 400 mots qui précisera le cadre théorique, les objectifs et méthodes, le corpus utilisé. Elles doivent être soumises en version anonyme. L’auteur précisera à part ses coordonnées (nom, prénom, institution d’appartenance) et fournira un bref CV d’une page au maximum.

Modalités d’évaluation

Les articles jugés potentiellement publiables par le Comité scientifique de la revue sont acheminés, en version anonyme, à des rapporteurs pour une évaluation des qualités et des lacunes éventuelles du travail. Le Comité scientifique prend ensuite connaissance des évaluations et décide de publier ou de ne pas publier l’article. Un avis synthétique et motivé peut être transmis aux auteurs des articles acceptés, qui mettent en œuvre les recommandations éventuelles du comité dans le délai accordé. Le contenu des textes publiés et l’exactitude de leurs références bibliographiques sont la responsabilité exclusive des auteurs.

Url de référence : http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/riviste-e-collane/riviste/ponti-ponts

Adresse : Ponti/Ponts. Langues littératures civilisations des Pays francophones. Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Università degli Studi di Milano – Piazza S. Alessandro 1, 20123 Milano, Italia

Directeur : marco.modenesi@unimi.it

Rédaction: redazione.ponts@unimi.it