Paris

APPEL A CONTRIBUTION

"Net.art"

Revue Ligeia, dossiers sur l'art

Octobre 2020

Ligeia, dossiers sur l'art : revue fondée à Paris par Giovanni Lista, en avril 1988, sur un programme critique du post-modernisme, ouvre un numéro spécial sur le Net. Art. Ce numéro, entend accentuer la visibilité des problématiques du Net.art qui n’ont pas été traitées. L’enjeu est bien de penser le « contemporain » et le « futur » de cet art en lien avec cette « prolifération » de pratiques hétérogènes qui empruntent plusieurs formes dans plusieurs lieux ou dans un cosmos digitalisé.

*

Remise des articles

Les articles (30.000 signes, espaces compris) doivent être adressés, sous format électronique, à turki_ramzii@yahoo.fr et à lista@club-internet.fr. Ils doivent être accompagnés d’une bio-bibliographie succincte. Les dimensions des illustrations et des tableaux ne doivent en aucun pas dépasser 10 cm de largeur et 15 cm de longueur (Format : jpg).

*

Calendrier :

20 décembre 2019 : Diffusion de l’appel

10 février 2019 : Date limite d’envoi de l’intitulé et d’un résumé d’une page

Fin février : Les résultats de la sélection seront communiqués aux auteurs.

10 avril 2020 : Date limite d’envoi de l’article

Octobre 2020 : Parution du numéro

Responsable : Giovanni LISTA

Coordinateur du numéro : Ramzi TURKI