Espagne-Îles Canaries(ULPGC)

APPEL À CONTRIBUTIONS

Lenguas para Fines Específicos (LFE) / Langues sur Objectifs Spécifiques est une revue multidisciplinaire, pubiiée deux fois par an en libre accès et révisée par des pairs, publiée au sein du Département de Philologie Moderne, Traduction et Interprétation de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria (Espagne).

La revue invite à envoyer des articles académiques à étendue variable ou des comptes rendus de lecture sur la recherche du français sur objectifs spécifiques (F.O.S.) ou professionnels. La thématique des articles doit contribuer au champ de la recherche de la linguistique appliquée concernant les langues de spécialité. Cela comprend le domaine de l'analyse du discours, la pragmatique, la sociolinguistique, l'analyse contrastive ainsi que les langues globales, l'amplification et l'implémentation des corpus et des systèmes de software.

La revue accepte, de plus, des articles qui décrivent des projets en voie de réalisation dans le champ des langues sur objectifs spécifiques. Des contributions sur les perspectives historiques sont aussi d'intérêt pour la revue.

Les articles seront envoyés à:

https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/user/register

***

RESPONSABLE : Francisco J. Álvarez-Gil

URL DE RÉFÉRENCE : https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/index