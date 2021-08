La revue Langues & Usages lance un numéro varia pour son 5ème numéro annuel pour publication en décembre 2021. La revue couvre tous les champs disciplinaires en relation avec la linguistique, la littérature et la didactique du français.

Langues & usages est une revue en ligne publiée par le Laboratoire LESMS (Les langues étrangères de spécialité dans les milieux socioprofessionnels : préparation à la spécialisation) à raison d’un numéro par an et se présente comme un espace de réflexion sur toutes les manifestations du langage dans son milieu naturel. La revue se propose de prendre en charge toutes les publications inédites dans le domaine de la linguistique interne, de la sociolinguistique, de la psycholinguistique, de la sémiologie, de la didactique des langues et de la littérature. Elle privilégiera les recherches interdisciplinaires, mais diffusera aussi les contributions relatives à un seul domaine.

Dates importantes :

Date limite d’envoi des articles complets : 30 septembre 2021

Envoi des avis des évaluateurs aux auteurs : 10 novembre 2021

Date limite de remise des versions définitives : 30 novembre 2021

Publication prévue du numéro en décembre 2021

Les articles en format .doc ou .docx sont à envoyer à l’adresse suivante :

Via la plateforme ASJP à l’adresse : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618

Le guide de soumissions des articles via ASJP est disponible à l’adresse suivante : http://univ-bejaia.dz/leu/asjp.html

Le protocole de rédaction est disponible à l’adresse suivante : http://univ-bejaia.dz/leu/protocole-de-rédaction.html

Pour plus d’informations, contactez-nous à : languesetusages@gmail.com