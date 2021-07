Université de Valence (Espagne)

Revue Hybrida, 3-2021 : "Sida/s – 40 ans"

Le sacre à la 43e cérémonie des Césars du film 120 battements par minute (réalisé par Robin Campillo en 2017), vu par 800.000 spectateurs en salles, montre à quel point le sida est toujours d’actualité dans les domaines culturel, politique et social, quarante ans après les premiers cas répertoriés.

Ce troisième numéro de la revue HYBRIDA. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, questionnera sur les répercussions des « sidas » dans ces sphères et les changements qui se sont produits au sein des minorités sexuelles, raciales et/ou sociales, dans les territoires d’expression française ou en les comparant avec ceux-ci. Malades signalés, stigmatisés et, à la fois, acteurs de l’évolution de leur maladie, les séropositifs ont contribué à la consécution d’avancées sociales pour les minorités, telles que le Pacs, puis le mariage pour tous dans la plupart des pays occidentaux, qui ont été suivis par d’autres de différents contextes géopolitiques.

Du « cancer gay » en 1981, le sida est devenu une pandémie lorsque les hétérosexuels et les enfants ont été contaminés. C’est ainsi qu’il a contribué à mettre en lumière les inégalités de tout ordre dans nos sociétés : accès aux soins, sérophobie, marginalisation liée à certains collectifs (trans, prostitué·e·s, usager·e·s de drogues…) ou rapport de domination Nord/Sud (Europe/Afrique) face au commerce et à l’achat de rétroviraux, pour n’en citer que quelques-unes. De très nombreux récits plus ou moins autobiographiques ont vu le jour traitant les conséquences de la maladie sur le corps (physique, mental et social), mais la production culturelle autour de cette maladie est vaste, surtout dans le domaine audiovisuel (cinéma, séries, etc.), mais également dans celui des arts visuels, en général, et performatifs et spectaculaires, en particulier.

Les questions principales de ce Dossier de la revue HYBRIDA intitulé SIDA/S – 40 ANS tourneront donc autour des transformations, des luttes, des visibilités, voire des inégalités, pendant ces quatre dernières décennies (1981-2021) concernant les représentations et les productions culturelles liées à la pandémie du sida, tenant compte des études culturelles, postcoloniales, de genre et LGTBIQ+, sans exclure, pour autant, une approche socio-historique ou comparatiste entre les discours du sida dans les différents pays, entre les différent.e.s auteur.e.s, les divers modes ou moyens d’expression.

HYBRIDA. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes (ISSN 2660-6259) est une revue semestrielle en accès libre avec un comité scientifique international et un comité d’évaluation par les pairs publiant des recherches originales dans le domaine des études culturelles. Elle s’intéresse particulièrement à la production francophone ou comparée. Nous acceptons des articles dans tous les domaines des sciences humaines visant l’analyse des productions culturelles et privilégiant le français comme langue d'expression. Les travaux seront soumis au système de révision en double aveugle.

Nous avons créé la section MOSAÏQUE afin de publier des articles ne répondant pas à la thématique centrale du Dossier mais qui respectent les perspectives proposées par la revue concernant les hybridations culturelles et les identités migrantes.

Une section de création littéraire appelée TRACES accueille des textes inédits d’auteur·e·s de tout horizon.

Nous inaugurons également une section appelée BIJOUX pour les comptes rendus littéraires.

Pour nous envoyer votre article ou pour vous proposer comme évaluateur·rice, vous devez vous inscrire obligatoirement sur la plateforme OJS de l’Université de Valence. Vous y trouverez également toutes les informations sur la revue ainsi que les normes d’édition (Directives aux auteur·e·s).