Université de Valence (Espagne)

HYBRIDA / APPEL À CONTRIBUTIONS

Numéro 2 / MUTATION/S / JUIN 2021 / Université de Valence (Espagne)

Coordinatrice : Anikó ÁDÁM / Université Catholique Pázmány Péter (Hongrie)

Date limite pour l’envoi des articles : 14 mars 2021

Ce deuxième numéro de la revue HYBRIDA, Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, vise à s’interroger sur les mutations du texte et de la lecture à partir des notions transversales d’hybridation, de métissage, voire de marginalité, tant du point de vue de l’objet textuel en soi que du contenu qu’il véhicule. En effet, les rapides mutations sociales et technologiques du monde actuel, marquées par une succession de crises et de reculs, l’ébranlement de certains principes de nos sociétés occidentales et les phénomènes des migrations et de la mondialisation, liées à toute une révolution scientifique et technique propre de ce que l’on a convenu de nommer la « société de la connaissance » nous invitent à revisiter les objets textuels, leur lecture et leur réception en tant que témoins de ces changements, ces nouveaux rites et pratiques, constitutifs de notre complexe et riche réalité d’aujourd’hui. Les deux questions principales de ce numéro de la revue HYBRIDA tourneront donc autour des mutations et/ou des hybridations du texte littéraire tant dans sa forme que dans son contenu (intergénéricité, intermédialité, intertextualité, interculturalité…), à l’époque contemporaine principalement sans exclure, pour autant, une approche historique ou diachronique, voire comparatiste. En effet, si le binôme orthodoxie/hétérodoxie a efficacement servi à cataloguer et à définir des phénomènes littéraires et artistiques (avant-gardes, discours de rupture, discours subalternes…), on peut affirmer, de nos jours, que ce qui relève du « mutant » a réussi à se constituer en un domaine propre où émergent comme signes identitaires des concepts opérationnels associés tels qu’hybridation, métissage et marginalité convergeant dans une constante postmoderne qui consiste à définir et concevoir l’identité comme le fruit d’une superposition de couches ou encore comme une construction malléable, qualité qui peut être transférée au texte lui-même comme expression de cette réalité : corps mutants, identités mutantes, textes mutants.

*

HYBRIDA. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes (ISSN 2660-6259) est une revue semestrielle en accès libre avec un comité scientifique international et un comité d’évaluation par les pairs publiant des recherches originales. Elle s’intéresse particulièrement à la production francophone ou comparée. La revue HYBRIDA a pour but principal de rendre visible la recherche en études culturelles et de genre et de créer des liens entre les chercheur·euse·s et les créateur·rice·s qui s’intéressent à ces perspectives.

Avec ce deuxième numéro, nous inaugurons la section MOSAÏQUE afin de publier des articles qui ne répondent pas à la thématique centrale du numéro mais qui respectent les perspectives proposées par la revue.

Pour nous envoyer votre article ou pour vous proposer comme évaluateur·rice, vous devez vous inscrire obligatoirement sur la plateforme OJS de l’Université de Valence. Vous y trouverez également toutes les informations sur la revue ainsi que les normes d’édition (Directives aux auteur·e·s).