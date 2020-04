Appel à contribution

Barbey, état des lieux

Le tout premier numéro de la série « Barbey d’Aurevilly » de la Revue des Lettres Modernes fondée et éditée par Michel Minard, série dirigée par Jacques Petit, s’intéressait aux « Paysages romanesques », dont il exploitait plusieurs aspects majeurs – comme les landes, les eaux mortes ou la ville-prison. En 1978, Philippe Berthier consacrait un chapitre de son ouvrage, Barbey d’Aurevilly et l’imagination (Droz), au « Paysage » : fantasme de claustration, fixation sur les landes ou les espaces maritimes, et puis de nouveau obsession de « l’eau morte, épaisse, sinistre, celle qui a partie liée avec la fatalité d’une stagnation écoeurante ou d’un catastrophique engloutissement » (p. 81). Rêverie élémentaire (au sens bachelardien du terme) et phénoménologie de l’espace déterminent la construction des personnages et jouent un rôle majeur dans la poétique romanesque. L’exploration de la correspondance et une lecture attentive des Memoranda (voir le n°24 de la série, à paraître) ouvrent en outre des perspectives fécondes à un sujet qui n’a cessé d’être abordé au fil des ans dans la critique aurevillienne, sujet qui peut tout aussi bien s’envisager sous l’angle de l’intime, sous celui de la critique, de l’esthétique ou de la poétique.

Nous souhaiterions revenir à nouveaux frais sur cette notion de « paysage » chez Barbey d’Aurevilly, en la conceptualisant davantage et en élargissant au besoin son acception – d’où le choix d’un singulier plutôt que d’un pluriel – à la lumière de l’apport récent de la critique sur le sujet.

Paysage, état des lieux

En effet, faut-il encore croire au mythe du paysage « état de l’âme[1] », tel qu’il était répandu lors de la période romantique ? L’expression, qui a fait florès, est trompeuse. Faut-il simplement envisager le paysage comme le reflet d’une intériorité qui se projette sur un « pays », pour reprendre la terminologie d’Alain Roger[2] ? « Artialiser[3] », projeter son univers culturel, sentimental, imaginaire sur la nature observée, circonscrite par le champ visuel, suffit-il à faire naître un paysage, dans la plus pure tradition de la représentation littéraire ou artistique de l’espace ? Rien n’est moins sûr. Depuis la parution de l’ouvrage-somme La Théorie du paysage en France[4], exposant un premier bilan en la matière en croisant les nombreuses disciplines concernées par la question, le problème du paysage, notamment en littérature, a entraîné de nombreuses réflexions[5] jusqu’à récemment encore, avec Jacques Rancière, qui voit avec pertinence dans la période de bascule entre XVIIIe et XIXe siècle ce qu’il nomme « le temps du paysage[6] », ce moment fondamental où les peintres, les naturalistes, les écrivains et les philosophes se sont emparés de cette question en Angleterre comme en Allemagne, sous l’égide de Burke, Kant, Humboldt, Gilpin, Carus ou Hegel. Il y a bien un moment-paysage fondamental à la bascule des siècles, ce fameux « tournant des lumières » qui lui redonna sa pleine mesure ou plutôt sa démesure. L’œuvre de Chateaubriand, œuvre-paysage conçue « entre deux siècles[7] », en est l’illustration la plus évidente[8].

Il n’en reste pas moins qu’en tant que creuset esthétique, entre les catégories du pittoresque, du beau, du grand, du sublime et de l’exotique, le paysage rebat les cartes de l’évaluation et de la représentation de la « belle nature[9] », déchirant ce « voile d’Isis »[10] dont elle avait longtemps été revêtue pour la rendre plus désirable. La notion même de paysage, depuis presque trente ans, est sujette à une réévaluation constante et à une expansion de son champ d’étude. Certaines disciplines connexes étendent sa portée sous l’impulsion d’une réflexion plus profonde portant sur la préservation écologique de l’espace naturel[11]. Ainsi en est-il de l’écopoétique, de l’écocritique, de la géocritique ou encore de la géopoétique[12], disciplines tournant toutes autour de la notion de paysage pour lui donner une plus grande extension, l’incluant dans l’objet de représentation du pays, de la géographie. Au sein de ce maquis de nouvelles conceptions englobantes, où le paysage tend à se fondre dans des hyperonymes tels que l’environnement[13], l’espace, le site ou encore le territoire ou le lieu[14], il nous semble qu’au-delà de la « matière-émotion » théorisée par Michel Collot[15] comme mode d’appréhension et d’expression poétique du monde, les réflexions d’Augustin Berque[16] apportent une solution dynamique à l’énigme de la nature complexe du paysage dans sa perception et sa représentation artistique, en particulier littéraire.

Partant de la notion de « trajection[17] », Augustin Berque envisage ce double mouvement qui d’un côté nous pousserait à projeter notre intériorité sur le paysage (artialisation pour Alain Roger, paysage « état de l’âme » pour les romantiques) mais de l’autre en retour nous influencerait et, par effet de miroir, nous transformerait. C’est le paysage qui revient. Alors, ce que l’on nomme paysage ne serait plus un espace naturel figé, projeté et délimité par le champ du regard mais un espace d’intersection entre le monde et le moi, un écoumène[18] pour reprendre la terminologie d’Augustin Berque, le fruit d’une médiance[19], un milieu au sens propre comme figuré, espace naturel et espace de rencontre temporaire – le temps de la vision ou de la représentation artistique – du Moi et de la Nature. Il y a donc autant de paysages que de circonstances de rencontres, de points d’intersections entre le regard et le monde naturel. Projection et rétroprojection, le paysage, de statique, prend une force dynamique et circonstancielle, toujours à revivre et à réinventer. En ce sens, il peut même être sonore, dans sa limite de dématérialisation extrême, nous englobant, sous la forme d’une musique propre, à un environnement particulier[20].

Propositions

Il est souhaitable que ce numéro soit en outre l’occasion de comparer Barbey à ses contemporains ou à certains de ses prédécesseurs, comme d’ailleurs à ses émules.

Les propositions sont à adresser conjointement à

pascale.auraix.jonchiere@orange.fr et sebastienbaudoin@hotmail.com

avant le 30 juillet 2020. La proposition doit s’accompagner d’un titre et d’un court résumé (5 à 10 lignes).

L’article complet, aux normes de la collection (qui seront jointes après acceptation), est attendu pour le 1er mars 2021.

