Revue des Études bonaldiennes 2021-2021/2 – « Lectures de Bonald »

Appel à contributions

Résumé

Argumentaire

La postérité de Louis de Bonald (1754-1840) et de tel ou tel axe de sa doctrine a cessé depuis longtemps de se cantonner à une association avec le nom de son ami Joseph de Maistre pour les désigner comme les pères de la pensée contre-révolutionnaire, réactionnaire, voire traditionaliste et autoritaire. Alexandre Koyré et Pierre Macherey figurent parmi les précurseurs d’analyses moins convenues : on considère désormais Bonald comme l’un des fondateurs de la sociologie moderne voire du structuralisme.

Ce dossier entend élargir ces questions aux postérités indirectes, immédiates, aux emprunts contemporains à l’auteur, à l’infusion explicite ou implicite de ses thèses chez des romanciers, des historiens, des philosophes, des sociologues – tous les champs disciplinaires sont bienvenus – y compris dans des discours politiques. Les bornes chronologiques sont volontairement ouvertes de la publication de la Théorie du Pouvoir (1796) à nos jours.

Les textes retenus seront publiés dans le double numéro 2020-2021 de la Revue des Études bonaldiennes.

La Revue des Études bonaldiennes, publiée par la Société des Études bonaldiennes, est une revue scientifique ouverte aux chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et jeunes docteurs issus de disciplines variées (histoire, philosophie, littérature, sociologie, sciences politiques, et, plus largement, ensemble des sciences humaines et sociales), et dont les travaux portent sur Louis de Bonald ou sur des thématiques connexes : histoire du xixe siècle, philosophie politique, histoire des idées, personnalités marquantes de la période… La revue est à parution annuelle, sur format numérique et papier, avec des numéros essentiellement thématiques. Les articles soumis à la revue et dont la proposition aura été retenue seront étudiés par le comité de lecture, et soumis à l’avis de deux experts extérieurs.

Date et lieu.

Date : Novembre 2021

Lieu : Revue des Études bonaldiennes

Modalités de proposition.

Les propositions de contributions (5 000 signes maximum), accompagnées d’un bref CV sont à envoyer aux adresses suivante : etudesbonaldiennes@laposte.net et flavien.bertran-de-balanda@laposte.net avant le 1er juillet 2021. En cas d’acceptation, les textes définitifs seront à rendre pour le 1er septembre 2021.

Comité d’organisation.

Gérard Gengembre (Université de Caen)

Flavien Bertran de Balanda (École Pratique des Hautes Études – Sorbonne Université)

Comité scientifique.

Flavien Bertran de Balanda.

Jacques-Olivier Boudon.

Philippe Boutry.

Cristina Cassina.

Jean-Pierre Chaline.

Laurent Clauzade.

Jean-Paul Clément.

Gérard Gengembre.

Flavien Bertran de Balanda