L’ÂME

Appel à contribution pour le numéro 26 d’Alkemie

Revue semestrielle de littérature et philosophie

Anima à Rome ou Psyché à Athènes, y a-t-il notion plus exacte que l’âme pour traduire la présence, si difficile à cerner, de l’invisible en nous, comme celle du visible à l’œuvre dans la beauté du monde ? Depuis des millénaires, chaque civilisation a tenté d’ausculter ce pouls indéfinissable qui bat en chacun et dans tout ce qui vit, tout ce qui s’ordonne et s’harmonise. Même chez les athées les plus irréductibles, l’âme séduit. C’est qu’elle a pour elle, et quels que soient le pays ou la religion dans laquelle elle apparaît, de porter le signe transcendant du Bien, du Beau, du Vrai. Elle condense la quintessence de la pureté et de la perfection adamique. L’âme, cette petite part de l’Âme protéiforme de Dieu et que Dieu a déposée en notre corps mortel de pèlerin sur cette terre, porte en nous et avec elle la nostalgie de son origine. Cette origine est son horizon, son mouvement, le sens de son déploiement. Elle a un mode d’être pour cet ébranlement : l’Esprit qui l’enfante et rend possible sa réalité, dans sa croissance. La poésie elle-même nous rappelle l’exil des âmes que Dieu a confiées à chacun d’entre nous, et qu’il appartient à chacun, selon sa formule, d’exalter.

Christiane Rancé

*

Le 26e numéro de la revue Alkemie sera consacré à l’âme et sera ouvert à l’ensemble des approches en littérature, philosophie et sciences humaines.

Les propositions d’articles, inédits et en langue française, sont à envoyer jusqu’au 1er juin 2020, délai de rigueur. Les textes doivent être transmis au comité de rédaction, aux adresses info@revue-alkemie.com et mihaela_g_enache@yahoo.com (en format Word, 30 000 à 50 000 signes maximum, espaces comprises).

Les auteurs doivent impérativement se conformer aux normes de rédaction précisées sur le site de la revue (http://www.revue-alkemie.com/_03-alkemie-publier.html). Outre votre contribution, nous vous prions d’ajouter, d’une part, une courte présentation bio-bibliographique (400 signes environ) en français, et, d’autre part, votre titre, un résumé (300 signes environ) et cinq mots-clefs en anglais et en français.

Date limite : 1er juin 2020.

Site de la revue Alkemie : http://www.revue-alkemie.com

Directrice : Mihaela-Genţiana STĂNIŞOR (mihaela_g_enache@yahoo.com)