Le XVIIe siècle est marqué par un véritable « climat miraculeux » (Platelle 1968). L’affirmation du culte des saints par le Concile de Trente est suivie dans toute l'Europe par une vague de publications hagiographiques et de récits de miracles qui reproduisent et médiatisent le miraculeux. C’est une qualité fondamentale des miracles qu'ils insistent sur une médiatisation (Grizelj 2018). Celle-ci permet la perception des miracles en dehors du cercle des témoins directs qui peuvent ensuite observer la grâce et l’omnipotence de Dieu. En outre, le merveilleux (marvelous, meraviglioso, wunderbar) étant une caractéristique esthétique et poétologique centrale de l’époque moderne, il est artistiquement attrayant de représenter des miracles. Bien que la philosophie et la théologie aient toujours fait la distinction entre le miracle divin (miracula) et les merveilles de la nature et des arts (mirabilia), les termes partagent la même origine étymologique dans le latin mirari (Le Goff 1999). La conférence vise à examiner la reproduction médiale des miracles et à étudier dans quelle mesure le merveilleux en tant que concept esthétique est impliqué dans ce processus.



Les miracles n’insistent pourtant pas seulement sur une médiatisation. Ils sont aussi extrêmement insaisissables et soulèvent ainsi des questions concernant le potentiel mimétique des médias. En effet, selon la définition contemporaine, les miracles sont des événements d’origine divine qui vont au-delà des lois de nature et offrent aux croyants un aperçu de la transcendance. Comment les actes divins peuvent-ils être rendus dans les médias humains ? Comment l’émerveillement que suscitent les miracles est-il reproduit dans un texte, une image ou dans une pièce de théâtre ? L’objectif du colloque est d’examiner ce processus de représentation dans des productions médiatiques différentes telles que l’hagiographie, le récit de miracle, le théâtre, le théâtre musical, la poésie ou la peinture. En examinant les stratégies utilisées pour reproduire une expérience de la transcendance, la fonction des médias en tant que véhicules pour l’établissement d’une communication entre les humains et Dieu pourra être mieux esquissée.



La conférence a pour but d’examiner la représentation des miracles dans des productions médiatiques des catégories suivantes :



1. Textes littéraires : les contributions pourront examiner comment la reproduction des miracles se rapporte au merveilleux. Quel est l’objectif de l’incorporation des miracles dans des genres fictionnels tels que le théâtre ou la poésie ? Dans quelle mesure le plaisir esthétique (placere) se superpose-t-il à la diffusion des doctrines chrétiennes (docere) ? Comment les auteurs s’y prennent-ils avec la catégorie de la vraisemblance que des théoriciens comme Torquato Tasso en Italie ou l'abbé d'Aubignac et Nicolas Boileau en France discutent dans leurs discours poétiques ? Quelles stratégies poursuivent-ils pour légitimer la représentation des miracles chrétiens sur scène ? Comment les miracles sont-ils intégrés dans la poésie ? Les présupposés des genres littéraires qui sont particulièrement disposés au merveilleux, comme la poésie épique, sont également à prendre en considération. Cela peut être particulièrement important dans le contexte la Querelle du merveilleux païen et du merveilleux chrétien. Les miracles sont des événements qui, d’un point de vue artistique, peuvent être captivants, mais qui ont en même temps un lien réel avec la transcendance, un domaine qui à l’époque moderne devait être traité avec prudence en raison du danger de tromperies démoniaques.



2. La littérature spirituelle : Inversement, il convient d’examiner dans quelle mesure les récits de miracles, les hagiographies ou d’autres textes spirituels décrivant des miracles utilisent les stratégies rhétoriques et poétiques de la littérature profane pour susciter l’émerveillement du lecteur. Est-ce que le discours juridique, médical et théologique des récits de miracles et des hagiographies, dont le but est de confirmer de manière institutionnelle la véracité des miracles, est appuyé par des figures rhétoriques qui augmente l’efficacité des descriptions de miracles ? Comment les miracles sont-ils décrits dans les ouvrages de méditation, les sermons, ou la poésie spirituelle ? Comment les images et les textes interagissent-ils pour reproduire les miracles ? La fonction que les descriptions de miracles ont dans les rituels (par exemple, l’Eucharistie ou la dédicace des églises) et la mesure dans laquelle le contact avec d’autres confessions ou religions influence la représentation des miracles peuvent également être examinés.



3. Phénomènes matériaux, picturaux et intermédiaux : L’objectif du colloque est également de montrer comment les différents médias peuvent coopérer et comment la reproduction des miracles en tant qu’expériences polysensorielles engendre des productions intermédiales. Par conséquent, des phénomènes intermédiaux comme le livre illustré ou l’opéra pourront également être étudiés. Dans le cas des reproductions visuelles des miracles, on peut examiner comment elles traitent la qualité éphémère des miracles. Contrairement aux représentations narratives, les images ou les objets s’adressent plus directement aux sens, ce qui leur confère un plus grand potentiel mimétique. Comment les peintres utilisent-ils ce potentiel ? Comment les représentations de miracles sont-elles intégrées dans l’architecture des églises ? Est-ce que des représentations des miracles figurent dans les cabinets de curiosités ? Quels matériaux spécifiques sont utilisés pour la représentation des miracles ? Les productions artistiques jusqu'au XVIIIe siècle, dans lesquelles une vision plus sceptique des miracles émerge, seront examinées.



Afin d’explorer le phénomène à l’échelle européenne et de manière interdisciplinaire, nous accueillerons des contributions provenant des domaines des études culturelles et littéraires, de l’histoire, de la philologie classique, de l’histoire de la musique et de l’art ou de la théologie. Les présentations peuvent avoir lieu en anglais, en français ou en italien. Des propositions accompagnées d’une brève biographie (environ 150 mots) peuvent être envoyées aux organisateurs jusqu’au 31 juillet 2022 : rogier.gerrits@uni-hamburg.de ; avi.liberman@uni-hamburg.de.





