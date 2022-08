Hammamet, Tunisie

Représentations et imaginaires de l’espace francophone

Hammamet, 19 au 23 juin 2023

L’édition 2023 du congrès du Conseil International d’Études Francophones se déroulera à Hammamet, petite municipalité balnéaire de la côte est tunisienne à une soixantaine de kilomètres au sud de la capitale, Tunis. La Tunisie, comme bien des pays africains, a été durement marquée par la colonisation française, jusqu’à l’indépendance du pays en 1956. Si la francophonie découle de l’usage de la langue, elle s’exprime aussi dans un rapport complexe et varié au territoire, comme en témoignent la littérature et les arts, expressions privilégiées de la richesse des représentations culturelles de l’espace réel.

C’est ce qui nous incline à engager notre prochain congrès vers la notion de territoire et l’étude d’espaces singuliers. La cartographie de la francophonie mondiale — continentale, nationale, régionale — est vaste. Ces espaces peuvent être habités, provisoirement traversés, contestés, refusés ; faire l’objet d’enracinement, de cohabitation linguistique, de revendication nationale ; être marqués par l’appartenance, la (re)conquête, l’exil, l’idylle, la désillusion ; signifier sur un mode métaphorique, symbolique, mythique ; etc. Le congrès vous invite à penser la manière dont l’imaginaire de l’espace francophone est construit par la langue et saisi par la littérature ou sous l’angle d’autres regards disciplinaires.

Les propositions de sessions complètes ou de communications individuelles pourront donc aborder notamment les problématiques suivantes :

Poétiques de la relation

Traversées géographiques

Géocritique, géopoétique, écopoétique

L’ici et l’ailleurs

Récits de voyage

Déplacements, traversées, exil, migration

Géographie culturelle

Communauté, nation

Lieux de rencontre, seuils

Topographie symbolique/métaphorique

Régionalisme

Territoire ancestral

Espace national

Esthétique de la spatialité

Lieux de mémoire

Assimilation et déterritorialisation

Identité et altérité, le soi et l’autre

Rapports de force

Transferts culturels

Littérature et architecture, urbanisme

Perspectives intermédiales

Intertextualité, transtextualité

Approches linguistiques, traduction, pédagogie

Afin d’encourager de manière interdisciplinaire le développement des études, de la recherche, et des publications portant sur la littérature, la langue, la culture, les arts et les sciences sociales dans tout le monde francophone, le CIÉF accueille chaque année à son congrès un large éventail de sessions regroupées sous ces catégories. Nous acceptons aussi des propositions dans lesquelles la francophonie est un facteur principe et qui permettront de rassembler les intervenants autour de problématiques d’actualité, sous les grandes catégories de LANGUE-CULTURE-LITTÉRATURE-HISTOIRE-PÉDAGOGIE.

Vous souhaitez participer à notre congrès en 2023 ? Il y a deux façons de faire des propositions sur un thème lié aux études francophones :

Proposer une session complète regroupant trois ou de préférence quatre communications autour d’un thème commun. Veillez à ce que le thème soit assez ouvert.

Les propositions doivent être soumises en ligne.

Nous vous encourageons à réunir des communications autour d’un thème avec des collaborateurs membres du CIÉF ou encore à lancer un appel à communications qui paraîtra dans le Bulletin d’automne ainsi qu’ailleurs. Pour ce faire, il faut être membre en règle du CIÉF, c’est‐à‐dire avoir payé votre adhésion.

Date limite pour lancer un appel à communications dans notre bulletin : 30 septembre 2022

Date limite pour proposer une session complète : 15 novembre 2022

Si vous souhaitez proposer une communication dans une session, veuillez contacter directement le/la président.e de session avant le 10 novembre 2022. Vous êtes priés de proposer votre communication dans UNE SEULE session.

Proposer une communication individuelle

Date limite pour proposer une communication individuelle : 15 novembre 2022

Les propositions doivent être soumises en ligne.

Les membres sont priés de ne soumettre qu’UNE proposition ; le cas échéant, la proposition faisant partie d’une session complète aura automatiquement priorité. Les propositions individuelles

multiples ne seront pas considérées. Si votre proposition peut s’insérer dans une des thématiques proposées ci-dessus, veuillez indiquer la thématique pertinente entre parenthèses à la fin de votre proposition.

Par ailleurs, les membres dont les propositions sont acceptées doivent s’attendre à remplir l’office de président ou de secrétaire de session. Pour faciliter la tâche des organisateurs, nous vous prions de consulter l’horaire provisoire sur le site Web dès le début du mois de février et prévenir le président (président@cief.org) uniquement dans le cas d’une impossibilité à accomplir cette tâche. Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions d’avance.

Pour obtenir des renseignements sur le CIÉF et son congrès, prière de consulter notre site web ou de communiquer avec le président du CIÉF, M. François Ouellet, (president@cief.org). Pour en savoir davantage sur le CIÉF et sa revue Nouvelles Études Francophones (NEF), veuillez consulter notre site Web.

Le Prix Jeune Chercheur est décerné chaque année à la meilleure communication doctorante au Congrès.