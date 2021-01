Représentations des insectes en littérature

Appel à collaboration à un ouvrage sur les représentations des insectes en littérature pour des chapitres ayant respectivement pour thème:

- COCINNELLE

- CRIQUETS GRILLONS

- LIBELLULE

- LUCIOLES

- MANTE RELIGIEUSE

- SCARABÉE

- SCORPION

*

Chaque chapitre comporte entre 35 000 et 40 000 signes (maximum)

Il n’y a pas de notes. Pas de soulignement. Pas de gras. Pas d’illustration.

Les noms de personnes ne prennent de majuscule (capitale) qu’à l’initiale.

L’article se termine par une bibliographie primaire et secondaire. Les citations faites à l’intérieur du texte peuvent trouver leur source dans la bibliographie de l’article.

Il va de soi que dans la bibliographie le prénom suit le nom qui sera en petites capitales. La bibliographie est faite suivant les normes françaises courantes.

Le texte doit être livré en times new roman taille 11. Les citations sont en taille 10. La petite bibliographie finale en taille 9.

Chaque article doit donner une vue la plus large et la plus synthétique possible et en conséquence avoir toujours une grande concision. L’ouvrage étant adressé à un large lectorat, il doit contenir le plus d’information que l’on souhaiterait y trouver.

*

Les articles devront être remis au plus tard le 30 septembre 2021.

Ils seront accompagnés d’une brève présentation bio-bibliographique de leur auteur (5 lignes environ).

L’ouvrage est dirigé par Bruno Corbara, Yvan Daniel et Alain Montandon qui en assurent la responsabilité scientifique.

Les articles rédigés doivent être envoyés à Alain Montandon : alain.montandon@uca.fr.