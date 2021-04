RAA19 Séance Ouverte (Réseau Art et Architecture du 19 e siècle)

En ligne

L’Association d’art des universités du Canada (AAUC)

Congrès 2021 (20–23 octobre 2021, en ligne)

Appel à communications

Date limite de soumission : 16 mai 2021

Titre du panel : RAA19 Séance Ouverte (Réseau Art et Architecture du 19e siècle)

L’objectif du Réseau art et architecture du 19e siècle (https://raa19.com/) consiste à promouvoir le renouveau des recherches globales et interdisciplinaires sur le 19e siècle en histoire de l’art et de l’architecture. Cette session ouverte invite des propositions théoriques ou des études de cas qui couvrent des corpus issus du long 19e siècle, de 1789 à 1914. Une attention particulière sera donnée aux propositions qui font ressortir de nouvelles problématiques ou des méthodologies novatrices.

Chaque communication dure 20 minutes et est suivie d’une courte période de discussion. Seules les propositions soumises avec le formulaire « Appel à communication » seront évaluées. Elles peuvent être rédigées en français, en anglais ou dans une langue autochtone et sont à faire parvenir avant le 16 mai 2021 aux présidentes du panel :

Peggy Davis (davis.peggy@uqam.ca)

Professeure, Département d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal

Marie-Lise Poirier (poirier.marie-lise@courrier.uqam.ca)

Doctorante, Département d’histoire de l’art, Université du Québec à Montréal

Les participant(e)s dont la proposition aura été acceptée doivent être membres en règle de l’AAUC (https://uaac-aauc.com/fr/membres/) et doivent s’inscrire pour le Congrès (https://uaac-aauc.com/conference/).

Calendrier

16 mai 2021 : date limite pour soumettre les propositions

23 mai 2021 : notification des résultats

20 septembre 2021 : date limite de paiement de l’adhésion et d’inscription au congrès

20-23 octobre 2021 : congrès (date du panel à déterminer)