Régine Foloppe, Baudelaire et la vérité poétique

Paris : L'Harmattan, coll. "La philosohie en commun", 2019

EAN 9782343157641

458p.

Prix : 42EUR

Descriptif :

Quelle force de vérité accorder à la poésie ? Apparemment aucune selon Baudelaire : "elle n'a pas la Vérité pour objet, elle n'a qu'Elle-même", assure-t-il. C'est pourtant lui qui opère le passage décisif vers une poésie qui remet désormais en question ses fondements, son devenir, sa nécessité, une poésie qui exige d'être sans cesse perception à valeur existentielle. Bouleversant tous les enjeux de la rhétorique, le poète concentre son travail et ses doutes sur la correspondance entre une apparence poétique qui se tient (la figure, l'image) et le tréfonds de l'homme, soit un certain effondrement.

Ce nouveau point de mire, cette réflexivité, exacerbent, libèrent, mais menacent le poétique : c'est ainsi qu'à travers les motifs de l'hypocrisie, du mensonge, du masque, et de l'art lui-même, le poète défie cet idéal au fur et à mesure qu'il l'initie, non sans intégrité. Où, quand, comment et vers quoi se joue le vrai du poème ? Pourquoi l'oeuvre baudelairienne — notamment l'expérience du Spleen de Paris — pose-t-elle à travers ce défi les enjeux vigoureux de la modernité ? Baudelaire emporte poésie et beauté vers cette spiritualité lucide, où imagination, malentendu, contrariété et musique, prose, " innombrables rapports ", portent une aptitude unique à dire notre être-là.

Plus que jamais sa proposition nous concerne, s'avère élan, audace contre nos évidences, nos adhérences et faux progrès : le bouffon qui pirouette en est le centre. Se débattant contre tout Idéal absolu, la poétique baudelairienne désire la liberté incarnée et douloureuse de l'artiste, de l'humain.

Biographie de Régine Foloppe

Régine Foloppe, est l'auteure de plusieurs recueils poétiques, notamment : Tributaires du vent (Le Castor Astral, prix Max-Pol Fouchet) et Famines (Belin). Elle a publié des articles et des poèmes dans diverses revues (PO&SIE, Eidôlon, Friches, Diérèse...). Agrégée de lettres modernes, docteure en littérature française, elle enseigne à l'Université de Montpellier. Sa conviction d'une nécessité et d'une urgence de poésie dans nos vies remonte au lycée, à la découverte de Ronsard, d'Eluard.

Elle croit donc absolument aux éveils, aux transmissions, à une place irremplaçable de la beauté, du temps et du sens de la langue.