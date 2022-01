Hermann Hesse écrivain et peintre / Hermann Hesse als Schriftsteller und Maler :

L'art du paysage et des jardins / Landschaftsproblematik und gartenkunst

Régine BATTISTON ; Sonia GOLDBLUM







Le dialogue infini avec les formes et les couleurs, les sons et les senteurs est une marque intangible de l'artiste Hermann Hesse qui, au cours de sa vie, a pu dévoiler ses multiples talents en matière littéraire, picturale et de création paysagère. Son oeuvre, marquée par son amour de la nature et du paysage, y fait l'expérience d'une métamorphose permanente. Ce volume ouvre des perspectives nouvelles sur ces domaines rarement rapprochés dans une étude académique. Parmi les aspects novateurs, celui des jardins constitue le point central. Il est vu tant à travers la pratique concrète de l'artiste qui les conçoit et les entretient que sur le pla, littéraire et pictural. Cette étude dédiée à l'art kinesthésique des couleurs et des formes chez Hesse, montre l'écho que trouve la mise ne résonance de son paysage intérieur dans ses oeuvres artistiques.