Jean-Philippe Luis, Fabien Conord (dir.), Violence & politique. De la Révolution française au début du XXe siècle

Le présent du début du xxie siècle nous renvoie à plusieurs égards à des questions et des données du xixe siècle, que l’on croyait, il y a encore peu, dépassées : le retour du nationalisme, la violence politico-religieuse, la contestation du libéralisme, le retour de la rente et l’appropriation des richesses par une oligarchie. Pour cette raison, l’approche socio-politique des sociétés du xixe siècle connaît un regain d’intérêt.

Ce livre propose une série de réflexions et d’exemples, au cours d’un long xixe siècle, sur les différentes facettes de l’expression de la violence socio-politique et du lien entre cette dernière et les phénomènes révolutionnaires dans la société française. Ce livre est aussi un hommage à Jean-Claude Caron, qui est l’un des acteurs de premier plan de la recherche sur cette thématique et sur cette actualité du xixe siècle.

Sommaire

Jean-Philippe Luis

Introduction

Partie 1. La violence socio-politique au xixe siècle

Jean-Claude Yon

La « guerre des calicots ». Violence et satire théâtrale à Paris sous la Restauration

Les faits

Le droit à la satire

Emmanuel Fureix

« Saccages rituels » des lieux de pouvoir et justice punitive sur les images (Paris, 1830-1848)

Auto-contrôle

Occupation, incorporation et « satire en action »

Saccages et épurations iconoclastes

Lisa Bogani

La bataille des récits de « l’été rouge »

La réforme du recensement Humann et l’insurrection clermontoise de septembre 1841 dans la Gazette d’Auvergne et L’Ami de la Charte

Deux fidèles concurrents

L’intérêt porté au sujet ou l’information « mise en scène »

La situation administrative de la France face à la réforme Humann

Une France en guerre civile ?

Les troubles puydomois et la bataille de l’interprétation

Corinne Legoy

« Les quat’z’arts avaient fait les choses comme il faut ». Les étudiants des Beaux-Arts, la fête et la fronde

L’invention d’une tradition

Le rite et la fête

Les bals et la fronde

Conclusion

Laurent Dornel

L’anti-italianisme est-il un racisme ? (France, années 1880-1900)

Hostilité et violences contre les Italiens

Un anti-italianisme ancien

Une animosité particulière ?

La presse et l’hostilité anti-italienne

Les Italiens : des ouvriers violents !

Naturalisez les étrangers !

Un racisme anti-italien ?

Latins, Gaulois et Teutons

Des stéréotypes qui essentialisent

Racisme et xénophobie ne se confondent pas

Conclusion

Fabien Conord

Violence et politique dans un journal nationaliste

Un nationalisme d’inspiration traditionaliste et un agitateur controversé

Une dénonciation de la violence gouvernementale et policière

L’expression des doctrines de haine

Une aspiration à la violence ?

Conclusion

Vincent Flauraud

Huées, tocsin, cantiques et sifflets

Des répertoires protestataires sonores lors de la crise des inventaires de 1906

Des prises à parti vocales

Un registre sonore cultuel

Usages : le positionnement dramaturgique

Combinaisons

Conclusion

Frédéric Chauvaud

L’œil des tribunaliers

La violence politique dans les prétoires (1880-1940)

Violence politique, violence de droit commun ?

L’immolation des innocents

Contenir la violence

La Langueur

Conclusion

Partie 2. Violence et révolutions

Philippe Bourdin

Jacques-Antoine Dulaure, ou la tentation de la Gironde

Des amitiés républicaines librement consenties

Une aversion pour le mouvement populaire

L’isolement du Conventionnel

Karine Rance

De Coblence à Cayenne : exil, déportation et guerre civile ou l’intégration dans la nation française au tournant du xixe siècle

Un droit à l’exil ? Quand l’opposant quitte le territoire et quand il est réputé l’avoir quitté

Le débat sur la guerre civile

La déportation comme arme légale

Conclusion

Gilles Malandain

Brutus ou Erostrate ? Figures de l’attentat régicide au xixe siècle

La longue persistance du régicide

Brutus moderne(s) ?

« Brutus de pacotille » : le déclin du sens ?

Louis Hincker

Devenir de l’ancêtre révolu(tionnaire) : digressions d’historien sur la sollicitation d’une lectrice

Annie Stora Lamarre

Les ferments de la révolte

La jeunesse juive de l’Europe centrale et orientale autour des années 1900

Les acteurs de la révolte

Contexte

« La rue juive »

Outils de la révolte

Le yiddish : langue de résistance

Nouer les fils

Résister au nom de l’Histoire

L’esprit Bildung

Le mouvement urbain comme foyer de résistance

Conclusion

Michèle Riot-Sarcey

L’actualité du passé de la violence

Violence et pouvoir

L’utopie de la liberté émancipatrice

Le détournement de la liberté

Bibliographie de Jean-Claude Caron