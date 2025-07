Florent Kohler (dir.), Dialoguer avec la nature

Dialoguer avec la nature

Sous la direction de Florent Kohler

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 683, série « Sémiotiques culturelles, n° 1 », 2025.

Est-il possible d’établir un dialogue avec la nature ? Cette question est l’objet de multiples approches dans cet ouvrage : la musique, la littérature, l’éthologie. Le point commun de ces réflexions est qu’elles tiennent les entités naturelles pour des personnes, et prônent l’alliance du sensible et de l’intelligible.

Existe également en version reliée - EAN 9782406179153 - au prix de 65 EUR.