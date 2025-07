Gyimesi, T., Mistreanu, D., & Freyermuth, S. (éds.), L’empathie à l’épreuve dans les arts et les littératures de langue française

Répondant au besoin urgent de construire de nouveaux cadres critiques à une époque de crises systémiques, ce volume présente un argumentaire convaincant en faveur de l’empathie en tant qu’outil épistémologique vital. Réunissant vingt-quatre chercheurs internationaux, la collection revigore l’étude des arts et de la littérature francophones en reliant l’héritage philosophique de Husserl et de Lipps au tournant affectif contemporain. Alors que les essais analysent méticuleusement la construction technique de l’empathie narrative, le principal défi du livre est sa puissante synthèse de l’empathie avec le pragmatisme, la théorie de l’attention et le concept de milieu. Cet alignement théorique innovant transforme l’empathie d’un simple sentiment en une méthode rigoureuse de recherche critique. En fin de compte, ce livre ne se contente pas d’examiner le lien entre empathie et fiction ; il met en œuvre une recherche empathique, offrant une approche puissante et nuancée pour comprendre la complexité de notre monde contemporain.

Contributeurs et contributrices: Alexandre Gefen, Timea Gyimesi, Diana Mistreanu, Krisztina Horváth, Judit Karácsonyi, Gyöngyi Pál, Barbara Bourchenin, Jael Violant Romero González, Emmanuel Plasseraud, Vera Gajiu, Claire Azéma, Céline Domengie, Sylvie Freyermuth, Simona Jișa, Hélène Rufat, Eugénie Matthey-Jonais, Eva Chaussinand, Andrei Lazar, Julie Minas, Despina Jderu, Edit Bors, Antoaneta Robova, Anikó Ádám, Marina Ortrud M. Hertrampf, Simon-Gabriel Bonnot