Evelyne Combeau-Mari (dir.) : Les Voyageuses dans l'océan Indien. XIXe - première moitié du XXe siècle. Identités et altérités.

Cet ouvrage vient combler une double lacune en s’intéressant aux déplacements des femmes au cours du xixe et au début du xxe siècle encore relativement peu étudiés à ce jour, dans un espace géographique totalement délaissé, l’océan Indien. L’ambition de l’ouvrage est d’analyser ce que disent les voyageuses de l’océan Indien, de ces rivages, de la mer. Il s’agit d’identifier leurs perceptions des populations, de comprendre les regards portés sur les organisations sociales et politiques. Le voyage est examiné autant comme l’appréhension de l’ailleurs que comme une transformation de soi au contact de l’Autre.

En quoi ces voyageuses contribuent-elles par leurs récits à la construction d’un imaginaire de l’océan Indien ? Existe-t-il finalement une appréhension féminine de cet espace dont témoigneraient les voyageuses par l’écriture ou la photographie de l’océan Indien ?

La richesse de l’ouvrage est liée à l’engagement de douze chercheurs, spécialistes reconnus de l’histoire ou de la littérature du voyage qui viennent apporter et confronter leur éclairage sur la question. Ainsi l’étude permet à la fois de mieux connaître certaines grandes exploratrices telles qu’Ida Pfeiffer, Isabella Bird ou Titaÿna, mais aussi d’aller à la rencontre de personnalités restées dans l’ombre comme Lady Broome, Simone Téry ou encore Édith de Bonneuil…

