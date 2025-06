Anissa Guiot et Tristan Guiot (dir.), Les Pratiques d’écriture en collaboration des autrices : enjeux des stratégies de dissimulation et de monstration de l’auctorialité féminine.

Les Publications numériques du CÉRÉdI accueillent la parution, dirigée par Anissa Guiot et Tristan Guiot, des actes de la journée d'étude Les Pratiques d’écriture en collaboration des autrices : enjeux des stratégies de dissimulation et de monstration de l’auctorialité féminine qui s'est déroulée en novembre 2023 à l'Université de Rouen-Normandie.

*

Cette journée d'étude visait à présenter une réflexion collective autour des stratégies mises en place par les autrices dans le cadre de la collaboration littéraire. Les articles proposés par les auteurs et les autrices s'organisent autour de plusieurs axes. Des analyses des modalités de construction des identités littéraires des autrices y sont développées afin d'interroger les effets des scénographies auctoriales et des stratégies éditoriales ainsi que pour éclairer ce qui tient à des politiques de la littérature. Les contributions étudient également la réception des œuvres afin de considérer les effets des stratégies de dissimulation ou de monstration des pratiques d'écriture en collaboration des autrices sur celles-ci. Enfin, les articles éclairent la façon dont les pratiques d'écriture en collaboration et les stratégies autour de la dissimulation et de la monstration varient en fonction des genres littéraires concernés.

Ces actes offrent ainsi des réponses variées aux interrogations soulevées par les pratiques d'écriture en collaboration des autrices qui s'appuient sur l'étude de différents cas, issus du XIXe siècle et du XXe siècle. Les articles mettent en lumière la prééminence du choix de la dissimulation de la collaboration des autrices durant le XIXe siècle, qui donne lieu soit à une invisibilisation nette de celles-ci, soit au recours à la "supercherie littéraire" dont l'usage du pseudonyme est un exemple. Les contributions font également apparaître le fait que le choix de la collaboration exclusivement féminine peut constituer un geste politique, en lien, notamment, avec le développement de la théorie et des mouvements féministes au cours du XXe siècle.

Table des matières

Anissa Guiot et Tristan Guiot – Introduction

Anissa Guiot – « Je la soupçonne d’être l’artiste du ménage » : Julia Daudet, collaboratrice dissimulée d’Alphonse Daudet

Lucie Barette – Usage de la pseudonymie par les écrivaines-journalistes de presse féminine au XIXe siècle

Laetitia Gonon – L’autrice américaine Anna Katharine Green et ses traductrices en français (1885-1910)

Tristan Guiot – Renée Vivien et l’exemple de ***, Sapho et huit poétesses grecques : la pratique de la traduction et l’usage de l’astéronyme à l’aune d’une co-auctorialité féminine

Antonietta Bivona – Ethos collectif et constructions discursives de l’identité féminine dans l’opérette Le Verfügbar aux enfers

Federica Doria – L’écriture féministe en collaboration et ses enjeux dans la formation d’une identité collective : l’exemple de Rivolta Femminile et de Carla Lonzi.