Christiane Carlut, Jean-Marie Favière et Jérôme Quaretti (dir.), La Commune en actes. Nouvelles approches historiques de la Commune de Paris - 1871.

La Commune de Paris : un OHPI (Objet Historique Parfaitement Identifié) si on considère l’abondante bibliographie sans cesse accrue qui fait d’elle un des domaines les plus prisés des historiens, mais un OHTI (Objet historique totalement ignoré) si on considère la faiblesse des connaissances que le grand public peut posséder à son sujet. La désaffection de l’école, qui l’ignore dans ses programmes plus qu’elle ne la marginalise, l’indifférence, quand ce n’est pas la désinformation, dont elle est victime de la part des médias dominants, en sont les causes principales.

L’importance du colloque tenu dans le Berry au printemps 2024, à Issoudun puis à Bourges, tient à ce qu’il apporte aux premiers des aspects nouveaux ou approfondis, et aux seconds une nécessaire initiation ainsi que des concordances particulièrement éclairantes avec notre actualité.

