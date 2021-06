Quaderni n°103

"Les ruses du hacking"

Directeurs éditoriaux Jean-Vincent Holeindre, Benjamin Loveluck

ISBN-10 2-7351-2785-0

150 p.

Le hacking désigne un bidouillage informatique ingénieux, mais aussi une façon de détourner les dispositifs sociaux-techniques et parfois de remodeler les normes. Les pratiques qui en relèvent, hétéroclites, expriment une grande diversité de rapports au politique. Ce numéro de Quaderni en explore certaines facettes, abordant le hacking comme une forme contemporaine d'« intelligence rusée », selon l’expression fameuse de Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant. Intrusions, offuscations, manipulations, fuites d’informations, blocages voire sabotages : quelles sont les ressources et modes d’actions mis en œuvre ? En quoi le champ numérique se prête-t-il particulièrement à des formes rusées de contournement voire de détournement ? Enfin, comment caractériser les relations de pouvoir auxquelles renvoient le hacking ?

Éditorial : Étienne Candel, Emmanuel Taïeb

Avant-propos : Politiques du hacking : enquête sur les ruses numériques

Benjamin Loveluck et Jean-Vincent Holeindre

Contrôler les hackers en toute liberté. Stratégies d'appropriation de valeur dans la Silicon Valley

Olivier Alexandre

« Il faut défendre la société de contrôle » : le libéralisme autoritaire face aux ruses hacktivistes

Félix Tréguer

Retour sur Anonymous : le hacktivisme entre dévoilement spectaculaire et engagement politique

Benjamin Loveluck

Des ruses de guerre numériques ? Le hacking comme ressource stratégique dans les conflits contemporains

Jean-Vincent Holeindre

Ruser sur les réseaux : résistances « par l'infrastructure » des fournisseurs d’accès Internet en Russie

Ksenia Ermoshina et Francesca Musiani

L’esprit néolibéral du Service National Universel

Paul Chauvin-Madeira

De l'invention du Repas Gastronomique des Français aux Cités de la Gastronomie : un patrimoine culturel immatériel en devenir

Dominique Pagès