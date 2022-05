Traduit par C. Le Roy

Quinn Slobodian retrace dans ce livre les chemins parcourus par un groupe d’intellectuels, les « néolibéraux », depuis les cendres de l’empire des Habsbourg jusqu’à la création de l’Organisation mondiale du commerce, montrant que l’objectif qui a accompagné l’émergence du néolibéralisme n’était pas tant la réduction de la taille de l’État ou l’abolition des réglementations que leur redéploiement à l’échelle mondiale.

Son récit débute en Autriche dans les années 1920. Les Empires sont en train de se dissoudre et le nationalisme, le socialisme et l’autodétermination démocratique menacent la stabilité du système capitaliste. Face à cette situation, des intellectuels autrichiens en appellent à une nouvelle façon d’organiser le monde. Dans les universités où ils enseignent et auprès des gouvernements qu’ils conseillent, des économistes de renom tels Friedrich Hayek, Ludwig von Mises ou d’autres figures influentes mais moins connues comme Wilhelm Röpke et Michael Heilperin, ne prônent pas le laisser-faire. Ils voient au contraire dans les États et les institutions internationales de possibles instruments pour protéger les marchés contre les effets de la souveraineté nationale, les changements politiques et les turbulences des revendications démocratiques.

Une généalogie intellectuelle du néolibéralisme essentielle pour comprendre le monde d’aujourd’hui.

Historien canadien, professeur associé au Wellesley College, Quinn Slobodian s’intéresse tout particulièrement aux mouvements sociaux, aux relations Nord/Sud et à l’histoire intellectuelle du néolibéralisme. Il écrit régulièrement dans le Guardian ou le New York Times. Globalistes est son premier livre traduit en français.