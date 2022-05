Prix R2AD de la meilleure thèse



APPEL À CANDIDATURES 2022-2023





1. CONTEXTE



Créé en 2019 et lancé en 2021, le Réseau Africain d’Analyse du Discours (R2AD) regroupe des chercheurs spécialistes et/ou qui intègrent l’AD à leurs recherches. L’un des enjeux du R2AD est d’élaborer une cartographie des chercheurs, des approches et des recherches s’inscrivant dans le champ de l’Analyse du discours, en Afrique.

Le R2AD lance, à partir de 2022, un Prix R2AD de la Meilleure thèse. Ce concours est destiné à distinguer et récompenser une thèse qui apporte une contribution significative à la recherche en Analyse du Discours sur le continent africain, avec des approches innovantes et originales.



2. PRÉSENTATION DU R2AD



L’objectif du R2AD est d’élaborer une cartographie de l’Analyse du discours en Afrique francophone, et subséquemment, créer un réseau de spécialistes aux fins de mettre en évidence, les liens dans la praxis de cette discipline en corrélation avec l’aire géographique sus-désignée.



Spécifiquement, le R2AD a pour ambitions :



· D’éditer un annuaire actualisé et exhaustif des spécialistes de l’analyse du discours en Afrique francophone ;

· De concevoir une approche historique de la praxis de l’analyse du discours qui en apprécie les moments clés et les mutations observées dans son déploiement en Afrique francophone ;

· De dresser un bilan critique de ses acquis institutionnels (laboratoires, centres de recherches, unités d’enseignement etc.) et de ses canaux de diffusion (séminaires, colloques, revues spécialisées, etc.) ;

· D’élaborer une topographie des champs disciplinaires c’est-à-dire des domaines (Sciences humaines et sociales / Sciences du langage) et des méthodes à l’aune desquelles se déploie l’analyse du discours en Afrique francophone ;

· De faire l’inventaire des spécificités et innovations méthodologiques de l’Analyse du Discours en Afrique francophone ;

· Dresser un état de l’opinion et de la vitalité conceptuelle de cette discipline envisagée comme un « espace de liberté » au cœur de la nécessité continuelle de déconstruire les évidences (Maingueneau 2012) ;

· Élaborer une feuille de route de l’action concertée desdits acteurs et spécialistes de l’analyse du discours en Afrique francophone, en vue d’accroitre leur visibilité et leur impact, aussi bien que la portée de leur contribution au développement de l’AD.



3. LE PRIX



Le ou la lauréat(e) recevra un certificat et un trophée attestant de l’obtention du Prix R2AD de la Meilleure Thèse, d’une enveloppe de 250 000 francs CFA et d’une prise en charge complète (Transport, Logement, Frais de participation, Restauration) pour participer au Congrès du R2AD qui se tiendra du 14 au 16 JUIN 2023. Il ou elle sera invité(e) à y présenter, en séance plénière, les résultats de ses travaux. En outre, le ou la lauréat(e) bénéficiera de l’appui du R2AD pour la publication de sa thèse chez un éditeur partenaire – sous réserve des amendements à y apporter.



4. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ



La thèse soumise à candidature devra avoir été soutenue après le dernier congrès du R2AD et avant le lancement du prix. Exceptionnellement, pour la première édition, les thèses soutenues entre le 15 JUIN 2020 et le 01 MAI 2022 pourront être présentées.



(1) Être écrite en français.

(2) Soutenue dans une université d’Afrique francophone.

(3) L’objet/Le corpus sont issus du terrain AFRIQUE.

(4) Avoir été soutenue entre le 15 JUIN 2020 et le 01 MAI 2022 dans une université d’Afrique.



5. LES CRITÈRES D’ÉVALUATION



Les différentes candidatures seront examinées par un comité d’évaluation composé des membres du Comité scientifique du R2AD et de personnalités extérieures qui se pencheront sur la pertinence de la problématique en rapport avec les objets et les objectifs du R2AD. Un canevas sera produit selon les critères d’évaluation suivants :



- Originalité du sujet ;

- Questionnement pertinent pour le terrain AFRIQUE;

- Contribution des résultats à la production et au renouvellement des savoirs ;

- Innovation épistémologique et méthodologique ;

- Intérêt pour le transfert des connaissances et la production de savoir endogène.



6. DOSSIER DE CANDIDATURE



Le dossier de candidature doit être envoyé, dans un mail unique, à l’adresse r2adiscours@gmail.com avec en objet : Candidature pour le prix R2AD de la meilleure Thèse au plus tard le 31 Juillet 2022 à minuit GMT. Il sera composé de 02 (deux) fichiers au format PDF. Le premier sera la thèse et le second, nommé Candidature_NOM_Prénom.pdf, réunira les pièces suivantes :



a. Un formulaire de déclaration de candidature (modèle à télécharger sur www.r2adiscours.com ) ;

b. Le résumé de la thèse en français et en anglais (2 pages maximum) ;

c. Le rapport de soutenance ;

d. Une lettre de recommandation du/de la directeur/trice de thèse ;

e. Un CV du candidat indiquant ses axes de recherches et ses travaux (publiés ou en cours).



N.B : Seuls les dossiers complets, dûment datés et signés seront examinés.



7. CALENDRIER



Date limite de dépôt du dossier : 31 JUILLET 2022

Décision du jury : 10 JANVIER 2023

Remise officielle du prix : 14-16 JUIN 2023