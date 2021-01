Appel à contributions pour le v. 31, nº 2 de la revue interFACES (ISSN 1516-0033),

revue interdisciplinaire biannuelle du Centre des Lettres et des Arts (CLA)

de l'Université Fédérale de Rio de Janeiro, Brésil (UFRJ).

Les articles peuvent être rédigés en portugais, en italien, en français ou en espagnol.

Prix : querelles et consécrations

Un prix indique, dans un premier temps, l'importance d'une œuvre dans son domaine et la légitimité de son auteur auprès de ses pairs. Les discours qui l'entourent révèlent cependant des alliances et des querelles rattachées aux valeurs qui dirigent le champ de production auquel le prix se rapporte, comprenant parfois les sphères du politique et de l’économique. L'attribution des prix et le fonctionnement des institutions qui les décernent attirent souvent l'attention de la presse, attentive aux nouveautés, aux questions et aux scandales qu’ils suscitent. Les prix mobilisent en outre des moyens de plus en plus modernes de reproduction et de diffusion de l'œuvre lauréate, ce qui met en jeu d’importantes sommes d'argent. Dans certains cas, il est également possible de percevoir des phénomènes médiatiques liés à l'attribution d'un prix, comprenant les adaptations de l'œuvre, de la composition ou de l'idée récompensée et la transformation d'auteurs, d'artistes, de musiciens ou de créateurs en personnages célèbres. Ce numéro de la revue interFACES reçoit des articles qui portent sur des questions concernant les prix et/ou les institutions qui les décernent dans les domaines des arts, du design, des lettres, de la linguistique, de la musique, de l'architecture et de l'urbanisme ; qui discutent la formation d'un canon lié à des distancions et à la consécration ; et qui interrogent la relation entre les instances de production (lauréats ou postulants) et les instances de diffusion et/ou de réception. La revue accueille les collaborations de chercheurs dans les domaines des arts, du design, des lettres, de la linguistique, de la musique, de l'architecture et de l'urbanisme, sous la condition que celles-ci soient inédites.

*

Date limite de soumission : avant le 31 août 2021

Parution prévue : décembre 2021.

Les articles : entre 10 et 20 pages, notes, résumés et références compris ; police Times New Roman 12 ; interligne 1,5 ; les quatre marges de la page doivent être fixées à 3cm.

*

Responsables:

Fabiano Dalla Bona (UFRJ) • CV • e-mail

Zadig Gama (UFRJ) • CV • e-mail