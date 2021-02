Feltre (Veneto)

Pratiques des théâtres de province durant le Risorgimento

Organisation, décors, musique, publique et répertoires

Feltre (Veneto), 7 octobre 2021

Le théâtre de Feltre au XIXe siècle sera au centre de la conférence qui aura lieu le 6-7 octobre 2021 à Feltre. L'objectif de ces journées d’échanges scientifiques est une discussion autour des divers aspects des pratiques théâtrales provinciales : d'une part à travers des études de cas similaires à celui de Feltre, d'autre part à travers des recherches plus larges qui peuvent fournir un cadre plus général. Durant ces deux journées d'étude, un orateur principal introduira chaque session (environ 40 min.), à quoi feront suite des interventions plus courtes sur des aspects plus spécifiques ou sur des études de cas uniques (environ 15 min.). Les aspects analysés seront : le contexte socio-politique, l'administration, la réception, la scénographie, la programmation, le jeu, la musique et le chant, les goûts et les modes. Les deux jours auront lieu dans le théâtre de Feltre lui-même, avec son matériel scénique original.

Veuillez soumettre un résumé de 500 mots max. et une courte biographie. Toutes les propositions doivent être soumises par courrier électronique aux organisateurs (daniel.allenbach@hkb.bfh.ch), en anglais, français ou italien, au plus tard le 18 avril 2021.

Veuillez indiquer votre nom, vos coordonnées (adresse postale, e-mail et numéro de téléphone) et (le cas échéant) votre affiliation. Vous serez informé de votre invitation au début du mois de juin.