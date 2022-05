Université Jean Moulin - Lyon 3

L'EA 3712 MARGE de l'Université Jean Moulin - Lyon 3 et la Société Louis Dumur organisent le jeudi 27 et le vendredi 28 juin 2023 un colloque sur le thème "Pour qui la guerre ?"



Le romancier suisse Louis Dumur (1863-1933) pourfend dans son oeuvre romanesque, lors de la première Guerre mondiale, les "profiteurs de guerre", ceux qui ont intérêt à déclencher, à voir se déclencher ou se prolonger les combats, quels qu'en soient les horreurs et le coût humain. La description du banquier Tallatin s'étend ainsi, dans La Croix rouge et la croix blanche, sur deux pages d'une particulière férocité et provoque, à Genève, un véritable scandale. Comment, écrit-on, Dumur peut-il se considérer légitime - parce que neutre - lorsqu'il appelle à repousser par les armes l'invasion germanique ? Comment peut-il s'opposer à ceux qui, derrière Romain Rolland, se situent "au-dessus de la mêlée" et préconisent la paix à tout prix ? A quoi bon user son talent - que nul ne conteste - à ressasser les éléments d'un conflit que chacun souhaiterait pouvoir dépasser ? Et surtout, où mène ce réquisitoire contre Tallatin et tous ses semblables ?



En prenant pour base de travail la Première Guerre mondiale et l'oeuvre de Louis Dumur - mais non exclusivement - le présent colloque se propose d'examiner cette question des "bienfaits" - pour quelques-uns - de la guerre et de la manière dont il s'agit d'en rendre compte. Faut-il, comme Dumur, dénoncer les profiteurs de guerre par le biais d'une expression artistique violemment engagée ? Doit-on, en bon historien, tenter de prendre la distance nécessaire à une juste évaluation des intérêts en jeu ? Jusqu'où, d'ailleurs, faut-il étendre cette enquête ? Peut-on, derrière telle ou telle figure emblématique, incriminer des nations entières ?



On conçoit aisément le triple intérêt d'une telle investigation. Elle se situe d'abord dans le prolongement de la "revie" de l'oeuvre de Louis Dumur. Elle interroge ensuite, sur un sujet assez peu traité, l'articulation toujours sensible entre histoire et littérature, et appelle à de nouveaux développements sur des oeuvres connexes. Elle invite enfin à une réflexion de portée plus générale sur la description de la guerre et de ses enjeux et sur la mise en perspective du premier conflit mondial. De quoi, on le conçoit, enrichir la relecture de notre propre actualité.



Les propositions de communication sont à envoyer à Françoise Dubosson (francoise.dubosson@hesge.ch) ou à François Jacob (francois.jacob@univ-lyon3.fr) avant le 30 juin 2022. Les textes seront publiés dans le dixième des Cahiers Louis Dumur, aux éditions Classiques Garnier, à l'automne 2023.