Appel à contributions

Le numéro 26 de la Série Albert Camus publiée par la Revue des lettres modernes Minard s’intitulera « Postérité d’Albert Camus » ; il sera dirigé par Sophie Bastien et Marie-Thérèse Blondeau, Philippe Vanney restant directeur de la Série. Il envisage d’examiner la postérité de l’écrivain particulièrement au XXIe siècle, autour des thèmes suivants :



1. Postérité de ses œuvres de fiction : adaptations théâtrales, cinématographiques, transpositions en B.D., en manga, romans illustrés et œuvres revisitées.



2. Postérité éthique/politique : Sa pensée comme source d’inspiration. La fortune de son œuvre civique et de son éthique journalistique. Influence récente de La Peste en relation avec la pandémie de Covid.



3. Évolution de son image à travers ses œuvres posthumes, surtout celles parues dans les dernières décennies (théâtre posthume, La Postérité du soleil, Le Premier Homme, correspondances, nombreux articles et textes courts…). Biographies et films documentaires sur Camus.



4. Transmission de son œuvre : dans les programmes scolaires, le monde éditorial. Réception critique et études savantes : quelle évolution ? Réception de son œuvre à l’international – dont en Algérie. Traductions et transferts culturels.



Les propositions de contribution avec abstract (au moins 20 lignes) sont à envoyer à marie-thereseblondeau@orange.fr au plus tard le 30 juin 2022. Elles seront ensuite évaluées par un comité de lecture. Une réponse sera envoyée aux auteurs en juillet. Les contributeurs devront remettre leur manuscrit (maximum 30 000 signes, notes et espaces comprises) au plus tard le 31 mars 2023.