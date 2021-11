Le Département de langues romanes de St. Thomas University (Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada) sollicite des candidatures pour un poste de professeur adjoint/e de langue et de littérature menant à la permanence avec entrée en fonction le 1er juillet 2022 sous réserve d’approbation budgétaire.

St. Thomas University, institution universitaire de premier cycle comptant 1900 étudiants à plein temps, offre des programmes en arts et sciences sociales. Elle délivre des baccalauréats en lettres, en arts appliqués et des diplômes en sciences de l’éducation et en travail social. Le corps professoral est constitué d’enseignants, de chercheurs et d’érudits distingués. St. Thomas University détient deux Chaires de recherche du Canada.

Responsabilités : Le Département recherche des candidats ayant une expertise en littérature française contemporaine (XXe-XXIe siècles), ainsi que dans un ou plusieurs des domaines suivants : littérature caribéenne et/ou océanique, littérature jeunesse et/ou bande-dessinée, et études cinématographiques et/ou théâtre. Le ou la candidat/e retenu/e aura de l’expérience dans l’enseignement des cours de langue, de littérature et de culture et civilisation et un programme de recherche dans les mêmes domaines.

Exigences : Un doctorat complété, ou sur le point de l’être, en littérature française contemporaine (XXe-XXIe siècles). Une bonne maitrise de l’anglais oral et écrit est requise.

Prière de soumettre un dossier complet comportant une lettre de candidature, un curriculum vitæ à jour, une sélection de publications récentes ou un chapitre de thèse, un dossier pédagogique (philosophie de l’enseignement, plans de cours, évaluations d’étudiants, etc.) ainsi que trois lettres de recommandation.

Les candidatures et les lettres de recommandation seront envoyées à Monsieur Christian Mbarga, Directeur du Département de langues romanes, par voie électronique (PDF) à l’adresse suivante : romancelanguageschair@stu.ca.

Veuillez indiquer comme objet le titre suivant : « Français 2022 », suivi de votre nom. Les répondant/e/s ajouteront « ref » au titre.

Le Département acceptera des candidatures jusqu’au 14 janvier 2022 (ou jusqu’à ce que le poste soit comblé).

Pour toute question relative au concours, veuillez communiquer avec le directeur du Département, Monsieur Christian Mbarga, (romancelanguageschair@stu.ca).

St. Thomas University adhère à une politique d’équité en matière d’emploi envers les femmes, les personnes autochtones, les personnes de groupes de minorités visibles et les personnes handicapées. Toutes les personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur candidature. La préférence ira aux Canadien/ne/s et aux résident/e/s permanent/e/s.