Post-Scriptum

Appel à contributions, Revue Meridian critic

Dans une culture infiltrée par l’esthétique de l’incomplétude, la pratique du post-scriptum ne porte plus exclusivement sur l’ajout classique voué à éclaircir ce que le texte avait omis de préciser initialement, non plus sur la platitude justificative des particularités de style ou de toute autre nature auxquelles les écrivains des siècles passés nous avaient habitués. Le post-scriptum renvoie actuellement à ce qui est écrit après le texte, à n’importe quel type d’addendum rédigé pour compléter (voire suppléer) le texte initial, celui-ci étant ainsi perçu comme provisoire et toujours amendable. Toute fin, bien qu’elle paraisse clore un texte, marque en fait la source d’où un autre texte puise sa sève, de même que le texte original, pas du tout originel, se réclame des fins d’autres textes.

Vu que les pratiques de recyclage et de reproduction, comme celles de décentrage et de démontage de l’autorité auctoriale, sont quasi-universelles, nous employons le terme de texte pour envisager l’art en général et toutes les formes de médias où l’on peut identifier des greffes sur le texte original, qui a mobilisé des énergies engendrant d’autres textes.

La revue Meridian critic invite les chercheurs à proposer des points de vue inédits et des perspectives interdisciplinaires. Les auteurs peuvent envoyer des contributions liées aux axes thématiques suggérés ci-dessous (non exhaustivement) :

postfaces, addenda, textes explicatifs, épilogues, errata ;

fins doubles, multipliées, modifiées, alternatives et ouvertes ;

palimpsestes, variations, versions, formes abréviées, révisions, réévaluations ;

réécritures, à suivre, franchises cinématographiques ou littéraires ;

textes funéraires en tant que postscriptum existentiels : élégies, épitaphes, requiem, fairepart, nécrologues, inscriptions funéraires, lamentations ;

interprétations critiques, adaptations cinématographiques, mises en scène perçues comme post-scriptum des textes littéraires.

Les articles peuvent être rédigés en roumain, anglais, français ou allemand.

Les textes intégraux (longueur maximale de 7000 mots), accompagnés par des résumés en anglais (200 mots au maximum) et une notice biobibliographique de l’auteur.e (400 mots au maximum), seront transmis à l’adresse meridian.critic.flsc@gmail.com.

Pour ce qui est des détails concernant les exigences de style et de mise en page, veuillez respecter les consignes éditoriales publiées sur la page web de la revue : http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=norme-de-redactare

Date limite de soumission des articles : le 31 mars 2021.

Post-Scriptum : Ce numéro sera publié in memoriam les anciennes membres de la rédaction de la revue Meridian critic, Sabina Fînaru (1959-2019) et Gabriela Rangu (1969-2020). Le volume représentera un hommage rendu à leurs vies, dédiées avec joie, humour et intelligence au professorat et à la littérature.