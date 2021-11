Université Sorbonne Nouvelle (Paris)

POÈTES EN CORRESPONDANCES

Robert Desnos



Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022



Université Sorbonne nouvelle UMR Thalim (Maison de la Recherche et site Censier)





Appel à communications



Les journées d’étude « Desnos en correspondances » s’inscrivent dans une série de travaux portant sur les correspondances des écrivains des avant-gardes, Poètes en correspondances, inaugurée par une journée consacrée à Blaise Cendrars en janvier 2017. Il s’agit d’examiner le rôle des échanges épistolaires dans la constitution et le devenir des avant-gardes – dynamiques des groupes, circulation effervescente mais aussi lieu d’incubation des œuvres – et les stratégies de publication spécifiques. Les séances consacrées aux correspondances de Robert Desnos, qui restent à l’heure actuelle relativement dispersées voire méconnues, permettront de confronter aux pratiques épistolaires liées à la vie parfois tumultueuse du groupe surréaliste, des correspondances qui touchent aussi à d’autres milieux de la création artistique, journalistique et radiophonique.



La correspondance de Desnos est citée ponctuellement en appui aux essais et biographies mais n’a pas encore fait l’objet d’une publication scientifique. Seuls certains échanges ont été rassemblés et publiés [voir Bibliographie], presque toujours partiellement ; ils couvrent des périodes différentes de la vie et de l’écriture du poète et touchent également des domaines d’activité bien distincts parmi lesquels les échanges épistolaires avec les membres du groupe surréaliste et les milieux littéraires de l’entre-deux guerres, les relations plus intimes, amoureuses et amicales, les contacts professionnels engageant la création publicitaire et radiophonique à partir des années trente, les relations avec les musiciens, peintres, réalisateurs, éditeurs de 1919 à 1944. Enfin, relève aussi de ces études la correspondance de la période de l’Occupation, qui témoigne aussi bien des difficultés de la vie quotidienne dans Paris occupé que des polémiques liées aux articles de Desnos dans Aujourd’hui, de sa déportation, du rapatriement de ses cendres.



Les objectifs de ces journées d’étude sont doubles, patrimoniaux et heuristiques. Certaines lettres, dans les fonds de la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, sont numérisées et accessibles sur ALME ; d’autres non numérisées sont consultables dans différentes bibliothèques (BLJD, BNF, Kandinsky, etc.) ; nombre de correspondances apparaissent dans les catalogues de vente, au fil du temps, comme celles qui ont été en partie publiées dans L’étoile de mer. Il s’agira de reconstituer, quand c’est possible, les correspondances croisées, de mettre en regard des courriers parfois encore dispersés entre le fonds Desnos et de très nombreux fonds et collections particulières et, quand les ayants-droit des destinataires le permettent, de publier certaines d’entre elles. L’écriture épistolaire de Desnos sera aussi interrogée en tant que telle : postures d’énonciation, modalités d’écriture, sans négliger les supports de la lettre afin d’en dégager les spécificités matérielles et stylistiques.



Les propositions de communication s’inscriront dans l’une des perspectives suivantes :



- Destinataires et réseaux : découvrir certaines figures de scripteurs et destinataires qui ont joué un rôle parfois méconnu dans le parcours de Desnos et/ou révèlent la diversité de ses engagements amicaux, politiques, professionnels. Mettre en évidence, dans une visée sociologique les différents réseaux du poète, complémentaires ou conflictuels, et replacer certains échanges dans les débats qui impliquent plus largement d’autres correspondances (Jacques Doucet, poètes et peintres du groupe surréaliste, éditeurs, écrivains, journalistes, relations diverses). Envisager l’ethos du poète dans son dialogue avec autrui, son rapport à la trace écrite, à la carrière littéraire.



- Laboratoire des œuvres : exploiter les informations sur les conditions de production de certains textes ; observer les modalités de la création, de l’élaboration d’un recueil à son édition ; recueillir les éléments d’un art poétique en évolution, des sommeils et textes automatiques aux poèmes des années quarante, de part et d’autre de la rupture avec les surréalistes.



- Historiographie : éclairer l’Histoire contemporaine, dans les contextualisations larges ou de détail ; contribuer à celle du surréalisme, des écrivains à la radio, des journalistes sous l’Occupation, aussi bien qu’à celle d’une chanson, d’un recueil, d’un projet de film. On pourra aussi y traiter des lettres de lecteurs et des échanges critiques après publication.



Les communications attendues ne dépasseront pas 30 min.



Les chercheurs et doctorants adresseront leur proposition de communication en 3000 signes assortie d’une notice bio-bibliographique de 1000 signes maximum avant le 31 janvier 2022, en veillant à préciser leur corpus.



Contact : marie-paule.berranger@ sorbonne-nouvelle.fr



Le retour du comité scientifique aura lieu le 15 février 2022.

Comité scientifique : Marie-Paule Berranger, Marie-Claire Dumas, Damiano de Pieri, Marie Bonnot.

Bibliographie





Correspondances de Robert Desnos partiellement publiées :



Desnos pour l’an 2000, colloque de Cerisy-la-Salle, Gallimard, 2000

Lettres à Georges Gautré (1919-1923), p. 373-386 ; Lettres à Youki (1939-1940), p. 387-517.



L’Herne, 1987, Robert Desnos

Lettres de Desnos à Jean Carrive, André Breton, Youki, Eluard, Mauriac, p.285-310.



L’Étoile de mer, cahier Robert Desnos, publié par l’association des Amis de Robert Desnos.

- Cahier n° 4, 1999, Youki et Robert Desnos, 2 lettres de Youki à Robert (1929) et 3 lettres de Desnos à Youki (1931, 1939, 1940), p.21-30.

- Cahier n° 8, 2004, Desnos-Breton, 1 lettre de Desnos à Breton (1923), p.56-57.

- Cahier n° 10, 2006, Théodore Fraenkel, l’ami de Robert Desnos, lettres échangées entre Fraenkel et Desnos (1939-1943), p.58-66. Ce volume contient aussi des lettres de Théodore adressées à Bianco Maklès, (1919-1921) p.12-34.

- Cahier, nouvelle série, n° 1, 2008, Desnos et les Milhaud, lettres de Desnos aux Milhaud (1936-1941), p. 40-50.

- Cahier, nouvelle série, n° 6, 2015, Desnos et la guerre, 1939-1945, lettres de Desnos à Gaston Criel, Alain Brieux, Youki (1939-1940) p. 18-22, lettre à Youki (1945) p.70-72.

- Cahier, nouvelle série, n° 20, 2020 Jean Carrive, André Breton, Robert Desnos, Pierre Picon et Simone Kahn,

Une correspondance surréaliste en 1923, p. 17-130.



Œuvre de Robert Desnos

Voir « Ressources » : https://archidesnos.hypotheses.org/category/ressources



Ouvrages critiques (sélection)

Aurouet Carole, Dessins hypnotiques de Robert Desnos, Nouvelles Editions Place, 2015.

—, Desnos et le cinéma, Éditions Jean-Michel Place, collection « Le cinéma des poètes », 2016.

—, L’Étoile de mer, poème de Robert Desnos tel que l’a vu Man Ray, Éditions Gremese, 2018.

Barnet Marie-Claire, Robertson Eric, Saint Nigel (ed.), Robert Desnos: Surrealism in the Twenty-First Century , Peter Lang, 2006

Berger Pierre, Robert Desnos, Seghers, collection Poètes d’aujourd’hui, avec un choix de textes, 1949.

Berranger Marie-Paule, Dépaysement de l’aphorisme, José Corti, 1988.

—, Corps et biens, Gallimard/Foliothèque, 2010.

Black Alan, Yvonne George, RMP, Londres 2006.

Caws Mary-Ann, The Surrealist Voice of Robert Desnos, University of Massachussets Press, 1977 (avec traduction de textes de Robert Desnos).

Chevrier Alain, La « Clef des songes » de Robert Desnos, une émission radiophonique sur les rêves en 1938, Bibliothèque Mélusine/L’Âge d’homme, 2016 et Poèmes en argot de Robert Desnos, édition établie et commentée, Librairie Nizet, 2010.

Chitrit Armelle, Robert Desnos, le poème entre temps, Presses universitaires de Lyon, 1996.

Conley Katharine, Robert Desnos, Surrealism, and the Marvelous in Everyday life, University of Nebraska Press, Lincoln & London, 2003.

Desnos Youki, Les Confidences de Youki, Arthème Fayard, 1957.

Dumas Marie-Claire, Robert Desnos ou l’exploration des limites, Paris, Klincksieck, « Bibliothèque du XXème siècle, 1980.

—, Étude de Corps et biens de Robert Desnos, Champion, « Unichamp », 1984.

Egger Anne, Robert Desnos, Fayard, 2007.

Laroche Davis Hélène, Robert Desnos, une voix, un chant, un cri, éditions Roblot, 1981.

Lartigue Pierre, Rrose Sélavy, et caetera, Le Passage, Paris New York Editions, 2004.

Martin Pascale, Autrusseau Julie, Nguyen Jean-Jacques, Le Gué du dire, itinéraire d’une transmission, Mémorial de l’internement et de la déportation, Compiègne, 2011.

Murat Michel, Robert Desnos, Les Grands Jours du poète, José Corti, 1988.

Murat Michel et Berranger Marie-Paule (éd.), Une pelle au vent dans les sables du rêve. Ecritures automatiques, PUL, 1997.

Vasquez Carmen, Robert Desnos et Cuba, Un carrefour du monde, L’Harmattan, 1999.

Revues et ouvrages collectifs



Desnos, Foujita et Youki, un amour surréaliste, Éditions des Cendres, Musée du Montparnasse, 2001.

Desnos pour l’an 2000, Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, sous la direction de Kate Conley et Marie-Claire Dumas, Gallimard, « Les Cahiers de la Nrf », 2000.

Dossier Desnos, montage de Pierre Lartigue, Manifestation Divergence, Collectif Change, n°13, Seghers/ Laffont, décembre 1972, p. 44-98.

Europe, Desnos, n° 517-518, numéro coordonné par Marie-Claire Dumas Mai-Juin 1972.

Europe n° 851, Hölderlin, Robert Desnos, mars 2000.

Incognita, revue littéraire, n°9, Robert Desnos, Éditions du Petit Véhicule, 2017.

L’Étoile de mer, Cahiers de l’Association des Amis de Robert Desnos, https://www.robertdesnos.com

L’Herne, Robert Desnos, sous la direction de Marie-Claire Dumas, Editions de L’Herne, 1987. Réédition en 1999.

Moi qui suis Robert Desnos : permanence d’une voix, Onze études réunies par Marie-Claire Dumas, avec le Journal de 1944 de Robert Desnos, José Corti, 1987.

Poétiques de Robert Desnos, sous la direction de Laurent Flieder, ENS éditions, Fontenay-Saint-Cloud, 1996.

Robert Desnos, Des images et des mots, textes réunis par Yves Peyré, catalogue établi par Jean-Paul Avice et Anne Egger, Éditions des Cendres, 1999

Robert Desnos, le poète libre, coordination de Marie-Claire Dumas et Carmen Vásquez Indigo, Université de Picardie, 2007.

Signes n° 18, sous la direction de Marie-Claire Dumas et Luc Vidal, Janvier 1995.

Simoun, n° 22-23, Robert Desnos, sous la direction de Roger Dadoun, Alger, 1956.

Textuel n° 16, Robert Desnos, Corps et biens, Paris7-Denis Diderot, 1985.



Correspondances



Bossis Mireille (dir.), L’Épistolarité à travers les siècles. Geste de communication et/ou d’écriture, M. Bossis et Ch. A. Porter (dir.), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1990.

—, La lettre à la croisée de l'individuel et du social, Kimé, 1994.

Cendrars en correspondances, (Raymone Duchâteau, Jacques-Henri Lévesque, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, Le Corbusier, Guy Tosi, actes réunis par M.-P. Berranger, Komodo 21, 9, 2018, http://komodo21.fr/category/blaise-cendrars-en-correspondances/

Chamayou Anne, L’Esprit de la lettre, PUF, coll. « Perspectives littéraires » dirigée par M. Delon et M. Zinck, 1999.

Denis Benoît, Marneffe, Daphné de [dir.], Les Réseaux littéraires, Bruxelles, Le Cri, 2006.

Derrida Jacques, La carte postale de Socrate à Freud et au-delà, Flammarion, 1980

Diaz Brigitte, L’Épistolaire ou la pensée nomade, Paris, PUF, 2002

—, Correspondances d’écrivains au XIXe siècle : la valeur critique ajoutée, consultable en ligne sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00757742, janvier 2010.

Hovasse Jean-Marc (dir.), Correspondance et poésie, Rennes, P.U. de Rennes, coll. « Interférences », 2011.

Mélançon Benoît (dir.), Penser par lettre, Actes du colloque d’Azay-le-Ferron (mai 1997), Anjou (Québec), Fides, 1998.

Prochasson Christophe, « Les correspondances : sources et lieux de mémoire et de l’histoire intellectuelle. », https://doi.org/10.4000/ccrh.2824.

Nachtergael Magali, Reverseau Anne, Circulations des cartes postales dans la culture visuelle et littéraire |[XXe-XXIe siècles] Colloque des 10 et 11 mai 2021 accessible sur https://www.youtube.com/watch?v=E9SftTothnk&list=PLls3fxnPVYAv8mUUt4XseA5Za4g3Tr-RB

Reverseau Anne, « Lyrisme de la carte postale, effets d’adresse et diffusion de masse », Epistolaires, n° 44, 2018.

Saint-Amand Denis [dir.], La Dynamique des groupes littéraires, Presses de l'Université de Liège, collection « Situations », 2016.

Tassel Alain, Valeurs et Correspondances, Paris, L’Harmattan, 2010.



Collectifs



Épistolaire, revue de l’Association Interdisciplinaire de Recherches sur l'Épistolaire, depuis 1981, 40 numéros.

Epistolaire.org, site Internet de l’Association Interdisciplinaire de Recherches sur l'Epistolaire, URL : http://www.epistolaire.org

Revue d’Histoire Littéraire de la France, « Correspondances d’écrivains et histoire littéraire » n° 4, 2012.