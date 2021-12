en ligne

« Il y a surabondance d'espoir, mais rien pour nous » (Kafka)

Les romanesques dickien (Le Maître du Haut Château) ou kingien (22/11/63) interrogent la capacité des imaginaires parachroniques à exhausser quelques grands moments de bascule historique – en tout cas considérés tels par une communauté... pour « sauver » un passé insatisfaisant ou toxique ; la diégèse du High Castle opère d'ailleurs une double torsion, puisqu'elle imagine d'abord un passé qui n'a pas eu lieu (victoire de l'Axe sur les démocraties) pour ensuite mieux acter une parachronie à l'intérieur de la parachronie, en l'espèce l'ouvrage d'un écrivain fictif, Hawthorne Abendsen, qui suppose, à l'inverse, les conséquences d'une victoire des Alliés, mais qui n'aboutissent absolument pas à « notre » monde. On comprend alors pourquoi le titre désigne une « maison isolée, une véritable forteresse », où vivrait Abendsen pour se protéger des puissants de l'heure, qui essaient d'éliminer en lui l'auteur du « Poids de la sauterelle » : ce roman constitue le vrai lien entre tous les personnages, et est mentionné de nombreuses fois au cours du récit. Son titre provient d'une citation de l'Ecclésiaste (12:5) : « et les sauterelles deviendront un fardeau »...



Pour Stephen King, le voyage temporel va se doubler d'une mission salvatrice : Jake Epping, un professeur un peu paumé, accepte de traverser un portail temporel pour empêcher l’assassinat de John F. Kennedy. Mais peu à peu la question initiale (peut-on sauver Kennedy?) mute en autre chose : faut-il sauver le passé ? Car modifier un élément ne garantit en rien l'advenue d'un monde meilleur.



Cette problématique informe depuis longtemps les travaux des historiens, qui de Robert Fogel à Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, réorientent un présent hypothétique en étoilant un champ des possibles vertigineux - ces hypothèses incréées contredisant l'idée d'une histoire téléologique, mais accréditant au contraire la vision d'un nuage d'options, d'événements, d'accidents qui, différemment agglutinés, ouvrent sur le point de vue multifactoriel d'une histoire alternative, donc sans « terme ». Au fond, on retrouve là l'une des propositions du Laboratoire des Imaginaires, qui questionne comment « Raconter l’Histoire. Récits et Histoire dans les cultures de l’imaginaire» en précisant : « C’est l’intensité des événements, la multitude des points de vue et la façon de construire le récit qui semblent donner au texte une ambition historique au sein de la diégèse. L’extension de l’histoire sur une vaste période temporelle sert également cet intérêt en permettant à l’audience d’un média de voir se dérouler l’Histoire alors qu’elle a lieu » (Manon Berthier, Corentin Daval et Marie Kergoat).



Films, séries, romans déclinent un riche nuancier de « retours au passé » qui, sous une forme ou une autre, permettent son amélioration sa bifurcation, son réalignement. Cette pulsion réparatrice prend bien des formes, théoriques, éthiques, esthétiques... qu'il nous faudrait scruter d'une part, ordonner d'autre part. C'est pourquoi, en passant par La Jetée (Chris Marker), devenu autre film (L'armée des douze singes), à son tour devenu série (Douze singes), mais aussi Dr Who, Fringe... on pourrait réfléchir aux conditions de possibilité de ces opus (quand ? pour qui ? accueil?), et aux stratégies d'évitement que pareille entreprise met en jeu, puisqu'après avoir tout fait pour sauver un tel ou gagner telle bataille, il faut tout détricoter pour revenir dans des realia où le meurtre a bien eu lieu, où la centrale nucléaire s'est vraiment fissurée, où l'épidémie s'est effectivement répandue.



Donc, assassinat politique, début de pandémie ou catastrophe nucléaire, le saut dans le passé ne peut qu'amener à déjouer des paradoxes logiques très présents également dans le film Looper ou la série Dark. Ce sont ces aspects (modalités, syntaxe, mobilisation des imageries) qui pourront s'actualiser en plusieurs sous-thèmes, tous plus ou moins issus du « What if... », producteur d'univers parallèles et de réalités alternatives.



Quelques pistes soumises aux sagacités :



-S'agit-il de sauver un passé... avéré, ou bien le passé tel qu'il se présente dans la fiction déjà élaborée ?

-Les opérations de cancel culture, en essayant d'épurer le passé d'éléments ressentis comme offensants par les contemporains, font-elle partie de cette volonté rédemptrice générale ?

-Proposer une réalité alternative, y compris par l'hypothèse steampunk, revient-il à guérir le présent dans l'ordre du symbolique ?

-Comment expliquer l'échec sans cesse réitéré des tentatives de rectifications (fictionnelles) du passé ?

-Les théories complotistes et les interprétations paranoïaques des événements actés forment-elles, elles aussi, un « grand récit » alternatif (Mr Robot)?



Les propositions (un titre, un abstract, les coordonnées), adressées à zacasta@wanadoo.fr sont espérées jusqu'au 10 février 2022 et, selon les réponses données dans la foulée, les textes complets devront parvenir mi-juillet 2022 au plus tard.

L'ensemble des contributions retenues sera publié dans un numéro de la revue en ligne Cultural Express (V. Piegay et M. Freyheit dir).



Courte bibliographie d'appui :



Films :



Séries :



