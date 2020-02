Toronto

Persistance de la jeune fille (1850-2020)

session posible des WIF, MLA 2021, Toronto

Qu’il s’agisse des affaires Polanski ou Ruggia pour le monde cinématographique, voire de l’affaire Matzneff pour celui des lettres, la jeune-fille semble le point central de ce que serait un effet « Me-Too », sinon Weinstein en France. Au cœur de débats de société qui reposent sur les témoignages de femmes adultes qui reviennent sur ce qui leur est arrivé lorsqu’elles étaient jeunes filles, scintille donc le concept, toujours complexe et instable de la « jeune fille ». De fait, la jeune-fille est-elle cet être qui se définit par négation sinon soustraction, et qui est marginalisée tout en étant célébrée et mythifiée par un certain regard masculin, voire par la publicité. Aussi, cette session se propose-t-elle de donner à entendre ce qu’est une jeune fille. Des interventions revenant sur ces affaires et sur les témoignages récents sont attendues, mais une réflexion transhistorique sur la notion de « jeune fille », ainsi que des analyses des romans de jeune fille au XIXème siècle, des travaux sur leur place dans le cinéma français des années 1960 ou de Sophia Coppola, voire sur la manière dont Tiqqun ou Despentes traitèrent la question seraient tout autant bienvenues.

Envoyez une proposition de 250-300 mots en anglais ou en français, ainsi qu'une courte bio-biblio graphie avant le 6 mars 2020.

Chair : Virginie A. Duzer, Pomona College (virginie.pouzet-duzer@pomona.edu)