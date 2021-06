Université du Littoral (Dunkerque)

Deuxième journée d'études "Péril en la demeure"

Université du Littoral Côte d'Opale - Dunkerque

Vendredi 8 avril 2021

Cette journée d’études, intitulée « Péril en la demeure ? », interrogera le motif de la maison dans la littérature française contemporaine. Métaphore du moi et de l’intériorité humaine (voir, sur ce point, les travaux de Jean-Louis Chrétien), mais aussi métaphore de l’œuvre (chez Claude Simon par exemple), la demeure semble aujourd’hui menacée dans ses fondations mêmes, rendant particulièrement difficile la recherche du lieu où vivre. On explorera dans cette perspective les maisons paradoxalement inhabitables qu’évoque l’écrivain Michel Chaillou, on pourra suivre les personnages en perpétuel déménagement qui hantent l’univers de Pascal Quignard ou encore voir disparaître, se fondant littéralement dans le paysage, les héros de Christian Garcin.



Les propositions sont à envoyer à François Berquin (francois.berquin@univ-littoral.fr), Justine Jotham (justine.jotham@univ-littoral.fr) et Cæcilia Ternisien (caecilia.ternisien@univ-littoral.fr) pour le 21 novembre 2021. Elles sont à accompagner d'une courte bio-bibliographie.