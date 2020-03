Volume collectif - appel à contributions

Penser la Covid-19, et penser le monde. Réflexion critique sur les effets de la pandémie du printemps 2020

PRÉSENTATION

Le Québec, le Canada et une grande partie du monde semblent secoués par une crise que l’on pourrait croire sans précédent : l’irruption d’un virus nouveau, sournois et dominateur (si tant est que l’on puisse parler ainsi d’un virus) qui, en quelques semaines, a su mettre à genoux une forme d’organisation sociale qui se croyait au faîte de l’évolution. Au fur et à mesure que les chiffres s’affolent, les faiblesses s’exhibent, les failles se creusent, les personnalités se découvrent, et le rationnel et l’irrationnel se conjuguent pour nourrir un climat d’insécurité, d’angoisse, quand ce n’est pas de panique plus ou moins suggérée, médiatiquement, qui nous semble mériter réflexion. Il y aura, il est devenu banal de le dire, un « avant » et un « après » la COVID-19, mais c’est maintenant le moment où un nouveau regard se pose sur le monde, comme pendant toute crise qui conduit à reconsidérer nos valeurs et à réorganiser notre environnement.

Le moment présent, toutefois, semble dominé par un sentiment de désarroi, une incapacité à penser des événements qui étaient il y a peu totalement imprévisibles. Si déjà de nombreuses voix s’élèvent pour convier scientifiques et intellectuels à s’engager dans l’analyse des formes et des impacts de la crise de la COVID-19, l’appel que nous lançons aujourd’hui vise une mise en perspective plus immédiate.

Cet appel est d’autant plus actuel car il veut rappeler qu’au-delà de ses rôles traditionnels de formation et de recherche, l’Université est née pour assurer au sein des communautés qui l’accueillent une mission de conseil et de soutien face aux phénomènes qui affectent ces communautés. Il serait donc paradoxal qu’elle reste passive devant la crise actuelle, et qu’elle n’apporte pas sa contribution, autre que purement technique, au profond travail de réflexion que cette situation exige.

C’est pourquoi nous invitons les enseignant.e.s de l’UQAT et d’ailleurs à faire des propositions pour un volume collectif qui pourrait s’intituler Penser la COVID-19, et penser le monde (titre provisoire) et qui constituerait la première réponse à un phénomène qui marquera notre époque. Conçu dans une approche résolument multidisciplinaire, cet appel s’adresse aux enseignant.e.s et aux chercheur.e.s de tous les domaines, tant l’économie et les sciences de la santé que les sciences humaines et sociales (histoire, culture, psychologie sociale, arts et création, philosophie, étude des textes, littérature, sciences de l’éducation, sociologie, travail social, communication, études autochtones, approches interculturelles, médias… liste non limitative).

AXES

Les questions proposées sont :

De quelle manière votre domaine d’étude, de recherche ou d’expérience peut-il fournir des moyens d’aborder et de comprendre la crise de la COVID-19 ?

Que peut-on tirer intellectuellement de l’expérience du confinement, de la distanciation sociale, de l’angoisse, du deuil, du bouleversement des habitudes, qui laisseront des traces profondes dans nos vies ?

Quel impact sur la consommation, le divertissement, les médias, la gouvernance politique, économique et sanitaire, sur le monde du travail, de la culture et de l’éducation, les relations familiales et civiles, et de manière générale sur tous les domaines de notre vie qui sont d’ores et déjà profondément affectés par cette crise ?

PROPOSITIONS

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur proposition (100 à 150 mots, en indiquant le champ disciplinaire, les perspectives théoriques et les éléments de contenu) avant le 14 avril 2020 à l’adresse :

penserlacovid19@yahoo.com

Pour le comité du volume, Maia Morel, PhD, Professeure, UQAT

maia.morel@uqat.ca