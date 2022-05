Les éditions Parenthèses accueille une collection baptisée "La Nécessité du paysage", qui (re)donne notamment à lire l'essai fondateur de Joachim Ritter, Le Paysage. Fonction de l’esthétique dans la société moderne (1962), dans une nouvelle traduction de G. Raulet, avec L’Ascension du mont Ventoux de Pétrarque, et une préface de Jean-Marc Besse qui signe par ailleurs Voir la terre. Six essais sur le paysage et la géographie.

—

Remo Bodei s'attarde pour sa part sur les Paysages sublimes. Les hommes face à la nature sauvage (Les Belles Lettres), en se demandant comme les lieux qui ont longtemps suscité l'effroi ont pu, au début du XVIIIe siècle, commencé à être perçus comme "sublimes", dotés d’une intense et bouleversante beauté.

—

Antonio Rodriguez arpente de son côté Le paysage originel (Hermann) ; il y montre combien la littérature peut permettre de retrouver un sol : nous nous reconnaissons tous dans des lieux fondateurs avec des valeurs qui nous constituent. Le livre vient nouer une réflexion sur le paysage et l'identité et la question de la construction d’un "étranger au sein de la même langue" dans les poésies dites "francophones" ; le choix des paysages originels souligne chez ces poètes un trait commun : on ne naît pas "écrivain francophone", on le devient. Fabula donne lire un extrait de l'ouvrage...

—

Rappelons à cette occasion l'essai de Michel Collot accueilli dans l'Atelier de théorie littéraire : "Horizon structure", mais aussi, dans Acta fabula, les comptes rendus des livres du même Michel Collot, Pour une géographie littéraire ("Théories & pratiques de la géographie littéraire : bilan & perspectives", par Sébastien Baudoin) et de : François Jullien, Vivre de paysage, ou L’impensé de la Raison ("Quand y a-t-il paysage ?", par André Laidli).