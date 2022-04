Il existe des lieux devant lesquels les hommes ont éprouvé depuis des millénaires peur et effroi : montagnes, océans, forêts, volcans, déserts. Inhospitaliers, hostiles, désolés, ils font songer à la mort, ils nous humilient de leur grandeur et nous menacent de leur puissance. Cependant, dès le début du XVIIIe siècle, ils commencent à être perçus comme « sublimes », dotés d’une intense et bouleversante beauté.

Cette inversion radicale du goût n’a pas seulement une importance esthétique : elle implique une nouvelle façon de forger l’individu grâce au défi lancé à la grandeur et à la domination de la nature. De cette confrontation naît un plaisir inattendu mêlé de terreur, qui, d’un côté renforce l’idée de la domination de l’homme, de

l’autre, contribue à lui faire découvrir la volupté de se perdre dans le grand tout.

Après avoir atteint leur zénith, les théories et le sentiment du sublime connaissent une éclipse au moment où le rapport de force paraît s’inverser : quand l’humanité occidentale croit avoir commencé à défaire la nature, à dévoiler ses secrets et à asservir ses énergies.

Le sublime se déplace alors toujours plus de la nature à l’Histoire et de l’Histoire à la politique. Même si le développement des technologies a rendu désormais scélérate la lutte contre une nature offensée et blessée, les immenses espaces intersidéraux semblent ouvrir de nouvelles perspectives au sublime.

Quel rapport entretenons-nous avec une nature dont des pans entiers sont aujourd’hui domestiqués ? Comment le sublime peut-il continuer à développer ce rôle qui consiste à nous sauver de la platitude intellectuelle et de la torpeur émotive nous tirant de la banalité du quotidien ? Quel est le destin de l’humanisme ?

Cet essai répond à ces questions – fascinant par ses qualités de lucidité, de rigueur et de lisibilité – à travers une cartographie documentée des territoires du sublime et une interprétation aiguë de ses métamorphoses historiques et théoriques.

Remo Bodei, professeur de philosophie à la University of California Los Angeles, à l’École Normale Supérieure et à l’Université de Pise, fut l’auteur de très nombreux ouvrages consacrés à la philosophie moderne et contemporaine dont, aux Belles Lettres, Ordo amoris, Conflits terrestres et bonheurs célestes (2015).

TABLE DES MATIÈRES

Prologue

Première partie. Défi à la nature

Chapitre I. Développer sa propre personnalité

Loci horridi et loci amoeni

Du beau au sublime

Orgueil et effroi

Nature sublime

Donner une consistance à soi-même

Et in Arcadia

La mort et l’instinct d’autoconservation

Le miroir de notre grandeur

Chapitre II. L’obscurité derrière la haie

Le plaisir et les limites

Les « situations romantiques »

Beauté vague

La fin d’une parabole



Deuxième partie. Les lieux du sublime

Chapitre I. Montagnes

De la peur à la découverte

Mont Blanc

La fleur bleue

Chapitre II. Océans

L’élément infidèle

Il n’existe pas de retour

Chapitre III. Forêts

Ingens sylva

L’herbe et le ciel

Chapitre IV. Volcans

La neige et le feu

Sterminator Vesevo

Chapitre V. Déserts

Périls et fascination pour les déserts

Où se rencontrer soi-même

Terre d’éternité



Troisième partie. Migrations du sublime



De la nature à l’Histoire

L’élan vers le haut est-il épuisé ?

Le sublime intramondain

Espérances et frustrations

Le sublime politique moderne

Banalités sublimes

Réactifs

Plus ultra

Index