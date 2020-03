Louvain-la-Neuve

Partage d’espèces, partage de savoirs :

la circulation des animaux entre Orient et Occident (XIIe – XVIe siècles)

De part et d’autre du bassin méditerranéen les animaux et le savoir zoologique ont fait l’objet d’une intense circulation au Moyen Age. Les traducteurs syriaques et arabes ont pris en main avec acribie le corpus zoologique aristotélicien, qui a donné lieu à des traductions, puis des commentaires et résumés arabes. La version arabe des traités du Stagirite a fait l’objet, à son tour, d’un transfert en sens inverse, par le biais de traductions latines à l’orée du XIIIe siècle. Mais bien d’autres types de textes « animaliers » ont connu une fortune partagée : on pense aux traités de chasse, aux textes agronomiques et vétérinaires, aux fables, aux écrits médicaux ou magiques faisant place aux animaux, à certaines formes de bestiaires, etc.

D’autre part, les contacts directs qui se nouaient à l’occasion de voyages et de pèlerinages, ou par les échanges commerciaux ou diplomatiques entre cours, ont conduit à la fois à des transferts d’animaux ou de produits naturels et artistiques et à la rédaction de récits par des auteurs curieux de naturalia.

L’objet de ce colloque est de mettre en valeur cette circulation et cet import-export de savoirs et de produits naturels et figurés entre l’Orient et l’Occident ainsi que le partage de pratiques et de représentations. Il est organisé en étroite relation avec le réseau Zoomathia et l’ERC PhilAnd.

Le colloque se déroulera sur deux jours, les vendredi 20 et samedi 21 Novembre 2020, à l’Université catholique de Louvain. Les communications sont limitées à vingt minutes et donneront lieu à des échanges dans la foulée. Les langues de communication seront de préférence le français ou l’anglais. Une publication des textes n’est pas prévue à ce stade de la programmation.

Les frais d’hébergement pour deux nuits seront pris en charge par l’organisation, ainsi que les frais de déplacement dans la mesure du possible, si les orateurs ne peuvent les faire prendre en charge par leur institution. Nous vous saurions gré d’en faire la demande auprès de votre institution et de nous informer de l’issue de cette demande en cas d’acceptation de votre proposition.

Les réponses à cet appel à communication sont attendues pour le 31 mars 2020. Elles comprendront un titre de communication et un bref résumé, de dix à quinze lignes, en français ou en anglais. Le programme sera fixé dès que possible après cette échéance. Merci d’adresser votre proposition à l’adresse mail suivante : baudouin.vandenabeele@uclouvain.be & arnaud.zucker@univ-cotedazur.fr

Organisation du colloque :

Baudouin Van den Abeele, Godefroid de Callataÿ, Antonella Sciancalepore, Meyssa Bensaad, Arnaud Zucker