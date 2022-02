Batna, Algérie.

Le Centre de l’Enseignement Intensif des Langues de l'université Batna 1 organise un webinaire international intitulé :



PARENTHÈSE PHILOSOPHIQUE N°2 : Grain de folie…



Mercredi 14 décembre 2022







Argumentaire :



Folie furieuse, folie douce, folie des grandeurs, la folie est partout dans la langue. Mais qu’est-ce que la folie ? C’est « un trouble mental », « un manque de jugement », « une idée ou une action extravagante », « ce qui échappe au contrôle de la raison ».



En grec, folie se dit mania d’où découlent manie, maniaque et Ménades « femmes furieuses » adoratrices de Dionysos (Bacchantes pour les Romains). Le radical a généré des mots plus positifs : Euménides « bienveillantes », Mnémosyne « la mémoire » ou mathématique « ce qui peut être appris ».



En latin, folie se dit furor. Les mots de la famille lexicale sont tous péjoratifs : Furies (déesses de la vengeance poursuivant les criminels), fureur, furieux.



La folie n'est pas pour la philosophie un objet de connaissance mais un obstacle à cet effort cognitif. Ce concept n'apparait pas dans l'histoire de la philosophie. Pour Descartes, la folie désigne les limites ou l'impossibilité du raisonnement. Hegel l’appelle « dérangement de l’esprit » qui dérègle l’harmonie du corps et de l’âme (La Phénoménologie de l’esprit, 1807). S’il faut trouver les causalités extérieures et internes de cette maladie, on ne peut garantir la guérison.



La littérature regorge de névrosés et de psychotiques. Le théâtre offre un large éventail. L’Orestie d’Eschyle s’intéresse aux infanticides et aux parricides. Le théâtre shakespearien a immortalisé de nombreux déséquilibrés (Macbeth, Hamlet, Othello). Le drame romantique s’en inspire pour ses figures monstrueuses (Lorenzaccio de Musset, Lucrèce Borgia de Victor Hugo). Que dire d’Antonin Artaud ? Qui peut oublier Caligula de Camus ? Qui est cette Folle de Chaillot de Giraudoux ? Romans, contes et nouvelles habitent nos souvenirs d’images fortes de folie (Majnoun et Leïla, Don Quichotte de Cervantès, Journal d’un fou de Gogol, L’Idiot de Dostoïevski, Oblamov de Gontcharov, Le Horlà de Maupassant, A Rebours de Huysmans, Edgar A Poe Histoires extraordinaires, La petite fille au bout du chemin de Highsmith, Sage comme une image de Ruth Rendell, Face aux ténèbres. Chroniques d’une folie de Styron, D’après une histoire vraie de Le Vigan…). La poésie tutoie différentes formes de folie (La nef des fous de Brant, La Vie est un songe de Caldéron, Chants de Maldoror de Lautréamont, Illuminations de Nerval, …).



Les médecins du XIXe siècle se passionnent pour la maladie mentale. Le peintre Théodore Géricault exécute la série des « monomanes » de l’hôpital de la Salpêtrière à la demande d’un psychiatre (1820). La folie inspire modèle comme peintre (Autoportrait en désespéré de Gustave Courbet 1844-45)



Dans sa thèse de philosophie, Michel Foucault s’empare de la pensée hégélienne, et propose une analyse anthropologique de la folie. Au XIXe siècle, le docteur Pinel libère le forcené de ses chaînes, le fou devient un « aliéné », produit d’une structure ternaire, homme/folie/société. Dès le XXe siècle, le médecin a tout pouvoir sur son malade. Jacques Lacan et Jacques Derrida contesteront la pensée hégélienne et les travaux de Foucault.



Insensiblement, la folie n’est plus une tare mais une fenêtre sur la vérité de l’homme. Le peintre Jean Dubuffet s’intéresse « aux petits ouvrages de rien du tout » des autodidactes « qui sonnent très fort », c’est l’Art brut (1945). Il expose les oeuvres de malades mentaux dans la Collection d’Art brut, créée à Lausanne en 1976, comme les dessins de Julie Bar, tableaux brodés de Juliette-Elisa Bataille…. Les Anglo-Saxons préfèrent le nom de Outsider Art (forgé en 1972 par Roger Cardinel)



La folie est le thème récurrent de colloques psychiatriques ou psychanalytiques (Folies paternelles, 2020 ; Antichambre de la folie, 2016 ; La Folie, 1976, Milan). Historiens et littéraires commencent timidement à s’en emparer : colloque de la SIEFAR Femme et folie sous l’Ancien régime (Société internationale pour l’étude des femmes sous l’Ancien régime, 2021), séminaire Ethique de la folie ordinaire : médecine, philosophie, littérature (Ethica, Littérature, éthique et arts, Paris-Nanterre 2022-2023).

Le colloque Grain de folie invite tous les chercheurs à apporter leur « grain de sel » sur un thème inépuisable. Nous attendons vos propositions en matière de :

médecine : psychanalyse, psychiatrie, neurologie, gérontologie…

littérature : mythologie, théâtre, roman, poésie, épopée, conte, nouvelle, essai…

lexique : vocabulaire de la folie en français, en latin, en grec, en arabe….

cinéma : Kubrick (Shining) Forman (Vol au dessus d’un nid de coucou, Amadeus), Laurence Ferreira Barbosa (Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel), Mélanie Laurent (Le bal des folles), Julia Ducournau (Grave), Laetitia Colombani (À la folie, pas du tout), Emmanuelle Couau (Très bien, Merci)….

Architecture : Gaudi, facteur cheval …

B.D. : Nicolas de Crécy (La République du catch), Moreau et Lupano (Le Singe de Hartpool)….

arts plastiques : Jérôme Bosch, Peter Brueghel, Vincent Van Gogh, Gérard Garouste, Salvador Dali, Franz Xaver Messeschmidt, Camille Claudel…



Calendrier :

- Date limite de la réception des résumés : 07 août 2022

- Notification d’acceptation : 15 août 2022

- Date limite de la réception des articles : 21 novembre 2022

- Dates du webinaire : mercredi 14 décembre 2022

- Publication des actes du webinaire : début mars 2023



Pour chaque proposition de communication, le texte devra comporter :

- La notice biobibliographique de l’auteur.

- Le titre de la communication.

- Un résumé de 300 mots.

- 5 mots-clés.

- Une bibliographie.



Langues du webinaire :

Français, anglais et arabe.



NB : Les actes du webinaire seront publiés dans un numéro spécial de la revue « Paradigmes ». URL : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/646



Présidents d’honneur :

- Monsieur ZERGUINE Ammar, directeur du CEIL – Batna 1.

- Monsieur BOLOGNE Jean Claude, essayiste, romancier, historien, université de Liège.



Présidents du webinaire :

- Dr HALBA Eve-Marie, université Paris IV.

- Pr SAÏDI Saïd, université Batna 1.



Comité scientifique :

Foudil DAHOU, président, Professeur, université de Ouargla

Koffi Ganyo AGBEFLE, membre, Professeur, ACAREF - Lomé

Tayeb BOUDERBALA, membre, Professeur, université Batna 1

Cristina ÁLVARES, membre, Professeure, université du Minho

Samira SOUILAH, membre, Professeure, université de Annaba

Ana Isabel LABRA CENITAGOYA, membre, Maître de conférences, université d’Alcalá

Patrick AUROUSSEAU, membre, Maître de conférences, université Clermont Auvergne

Farida LEBBAL, membre, Maître de conférences, université Batna 2

Marion POIRSON-DECHONNE, membre, Maître de conférences, université Montpellier 3

Sami CHAÏB, membre, Maître de conférences, ENS - Ouargla

Marie LEFELLE, membre, Maître de conférences, université d’Artois

Hichem SOUHALI, membre, Maître de conférences, université Batna 2

Monique CARCAUD-MACAIRE, membre, Maître de conférences, université Montpellier 3

Mounir HAMMOUDA, membre, Maître de conférences, université de Biskra

Mathieu BOURHIS, membre, Maître de conférences, université de Nantes

Mahieddine Islam BELAÏD, membre, Maître de conférences, université Batna 2



Pour participer, veuillez remplir la fiche ci-dessous et l’envoyer aux deux adresses :



mahieddine.belaid@univ-batna2.dz



evemarie.halba@noos.fr



