Revue Internationale de Photolittérature

"Parcours au coeur de la Photolittérature pour la jeunesse"



PRÉSENTATION

Une actualité récente montre un intérêt actuel et international pour la littérature pour la jeunesse qui accueille des photographies. En effet, une exposition d’ouvrages photolittéraires italiens et internationaux pour la jeunesse, intitulée « Look Book » a été présentée aux spectateurs à La Fondazione Pastificio Cerere de Rome à l’automne dernier. L’exposition « Clic Clac la photographie dans le livre jeunesse » se tient depuis février 2021 à la médiathèque Jose Cabanis de Toulouse et accueille table ronde et conférence sur l’histoire de ces productions. Le CNLJ de la BNF a accueilli la conférence « 150 ans de livres photo-illustrés » le 16 avril dernier. Enfin, un colloque « Photography in Children Literature », réunissant les spécialistes internationaux de la littérature de jeunesse désireux de s’intéresser à ces ouvrages, s’est tenue à Stockholm en mai dernier.

La photolittérature pour enfant est devenue un indicateur privilégié des idées que les adultes se font de la photographie, de son rôle éducatif et illustratif. Le champ de la photolittérature pour enfants est également un terrain d’exploration et de jeu qui accueille de nouveaux dispositifs photo-textuels défiant nos habitudes de lire (telles les œuvres de Katy Couprie) et devenant suffisamment bons pour être lus par les enfants (comme l’insinue Michel Tournier lors de la réécriture et adaptation de ses livres adultes au jeune public). On peut même faire le constat que la photographie a fait plus que laisser son empreinte sur le livre pour enfants. Elle a construit avec lui un nouveau genre d’ouvrages.

Un premier recensement des ouvrages photolittéraires pour les enfants établi par les bibliothécaires de l’Heure Joyeuse à Paris, avec les bornes temporelles de 1866 – date du premier ouvrage clairement identifié – à aujourd’hui, a permis de mettre en évidence l’existence d’une production abondante, et extrêmement diverse.

La Revue Internationale de Photolittérature se propose aujourd’hui de réaliser un parcours au cœur des diverses catégories de cette photolittérature pour les enfants telles que Laurence le Guen les a mises en évidence dans sa thèse soutenue en 2019 à l’université de Rennes 2. Nous porterons d’abord notre attention sur les ouvrages destinés à l’enseignement, imagiers et documentaires, dans lesquels la photographie se voit dotée de la mission de classement du monde et d’auxiliaire des apprentissages, depuis le First Picture Book d’Edward Steichen jusqu’aux imagiers actuels, en passant par les albums novateurs de Tana Hoban par exemple.

Nous entendons également explorer la production d’ouvrages patrimoniaux, contes et comptines, auxquels la photographie offre un nouveau visage, des Mother Goose 93 de Mary Ann Bartlett, jusqu’à la réécriture du Poucette d’Andersen par Timothée de Fombelle et Marie Liesse en passant par le nouveau Petit Chaperon rouge de Sarah Moon. Les « portraits de pays », ainsi désignés par David Martens, au rang desquels la collection « Enfants du Monde » publiée par Nathan des années 1950 à 1970, constitueront un autre objet d’étude. Nous consacrerons également un intérêt particulier à ces ouvrages appelés « novellisations », dans la suite des travaux de Jan Baetens, qui prolongent l’immersion spectatorielle, comme Crin Blanc ou le Ballon rouge d’Albert Lamorisse. Enfin, des études consacrées aux ouvrages accueillant les mises en scènes photographiées de figurines (poupées ou animaux), commeceux d’Ylla ou la collection des « Histoires d’Amadou » de Suzi Pilet et Alexis Peiry, viendront compléter les précédentes analyses.

Ce parcours dans la production photolittérature jeunesse européenne et américaine de 1860 à nos jours ambitionne de redéfinir les contours de chaque catégorie ou d’identifier de nouvelles catégories, et de compléter le corpus déjà étudié afin de proposer une vue d’ensemble plus vaste de ce qu’est la photolittérature pour la jeunesse par la mise en lumière et l’analyse de collaborations photolittéraires pour enfants encore ignorées ou peu analysées, quels ques soient les procédés photographiques associés aux textes des écrivains.

Vous êtes invités à soumettre par courriel au plus tard le 15 octobre une proposition de communication (300 mots) accompagnée d’une courte bio-bibliographie à l’adresse phlit.org@gmail.com et leguenlaurence@gmail.com.

Comité de rédaction : Laurence Le Guen et Gyöngyi Pal

