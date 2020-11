Littérature et écologie - Le Mur des abeilles

Pierre Schoentjes

Librairie José Corti, Collection "Les essais"

Date de parution: 12/11/2020 — EAN : 9782714312433 — 464 p.

Ce livre explore les rapports entre la littérature, l’environnement et l’écologie, dans une perspective écopoétique. Il est né du constat qu’avec la fin de la première décennie du 21e siècle la littérature française s’est mise à faire une place importante aux atteintes à l’environnement.

L’écologie, longtemps suspecte dans l’univers littéraire, est aujourd’hui solidement ancrée dans la littérature d’imagination.

À la lecture de ce qui a déjà été publié, l’on peut gager que la spécificité du sujet conduira aussi les auteurs à réinventer les formes romanesques. Aborder le changement climatique –phénomène qui se déroule sur une durée qui dépasse et de beaucoup le cadre habituel du roman– ou faire une place à la sensibilité des animaux –impossible à aborder par le biais romanesque de la psychologie tradi- tionnellement privilégiée– amène déjà les romanciers à repenser en profondeur les modalités du récit.

Ce volume est donc d’abord un livre consacré à la littérature de l’extrême contemporain. Cela implique que les auteurs qui sont abordés ne disposent pas (encore) tous d’une grande visibilité. Alice Ferney, Maylis de Kerangal, Laurent Mau- vignier, Jean Rolin ou SylvainTesson sont certes des auteurs largement célébrés, par- fois simultanément par la critique universitaire et par le grand public cultivé. D’autres, Gisèle Bienne ou Claudie Hunzinger par exemple, ont depuis longtemps un cercle de lecteurs fidèles, mais ne sont pas nécessairement connus du plus grand nombre. Guillaume Poix, Frank Bouysse et Éric Plamondon ont émergé plus récemment, mais se sont déjà rendus visibles, souvent en obtenant des prix littéraires majeurs.

Quoi qu’il en soit de leur notoriété, tous ces écrivains signent des œuvres où la problématique environnementale est l’occasion de réfléchir aux moyens par les- quels l’écriture est à même de rendre compte des problèmes et des défis actuels en matière d’écologie.

Lire un extrait…