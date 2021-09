Réflexions sur l’engagement personnel

Paul-Louis Landsberg

Allia éd., sept. 2021

64 p. — ISBN: 979-10-304-1643-5



‘‘Il est bien difficile de se décider pour une cause imparfaite, c’est-à-dire pour n’importe quelle cause humaine ; mais la valeur d’un engagement consiste en grande partie dans la coexistence et la tension productive entre l’imperfection de la cause et le caractère définitif de l’engagement. C’est par une telle conscience de l’imperfection que la fidélité à une cause se trouvera préservée de tout fanatisme, c’est-à-dire de toute conviction de vivre en possession d’une vérité absolue et intégrale.’’

"Jeté dans un monde plein de contradictions, chacun de nous éprouve souvent le besoin de se retirer du jeu, de se mettre à l’écart sinon ‘au-dessus’ des événements, en spectateur détaché.’’

Écrite en 1937, dans la revue Esprit, cette phrase qui ouvre le texte de Paul-Louis Landsberg est étonnante d’actualité. Mais ce désir de fuir l’histoire et toute collectivité est illusoire et ne peut mener qu’à l’inaction.

Ni fidélité irréfléchie, ni passivité de celui qui attend la cause parfaite, l’engagement est une nécessité, un moyen de connaissance et de réalisation de la liberté. À rebours des dogmes et des idéologies, l’engagement est l’œuvre d’un homme libre, une action totale en laquelle intelligence et volonté se confondent.

À une époque où il n’a jamais été aussi simple de s’exprimer mais, paradoxalement, la résignation et le sentiment d’impuissance dominent, Réflexions sur l’engagement personnel fait figure de manifeste salvateur. C’est un appel, en écho au cri des indignés, à l’attention de tous ceux qui attendent et espèrent.

