Marie-Dominique Lelièvre, Sagan à toute allure (éd. révisée et enrichie)

Vibrante icône dont l’anticonformisme délicieusement scandaleux et le mode de vie solaire ont incarné les rêves de plusieurs générations depuis l’après-guerre, Françoise Sagan habite notre imaginaire. Marie-Dominique Lelièvre l’a prise en filature et revisite son mythe.

Menant une enquête littéraire à suspense, elle a eu accès à des archives confidentielles. Elle a rencontré les amis intimes de Sagan, Florence Malraux et Bernard Frank, mais aussi ses secrétaires, sa dernière compagne, son fils, sa banquière, ses médecins, ses éditeurs, sa gouvernante. Elle a visité ses maisons, feuilleté ses livres, consulté ses manuscrits et sa garde-robe, écouté ses disques et même dormi dans son lit…

De cet incroyable et bouleversant voyage au pays de Sagan, elle nous ramène une biographie étonnamment vivante, un magnifique récit au lexique fin et inventif, un kaléidoscope foisonnant de documents secrets, de coups de théâtre, d’émotions, de révélations, brossant le portrait en clair-obscur d’une femme fragile et attachante…

