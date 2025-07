Mark Fisher

K-Punk. Fiction, musique et politique dans le capitalisme tardif

Traduit de l'anglais par Julien Guazzini

Pourquoi est-il si difficile de dépasser le capitalisme ? La question a hanté Mark Fisher toute sa vie. Elle traverse l’ensemble des textes réunis dans ce recueil – essais, chroniques et interviews – qui incarnent toute sa passion et sa rage critique. Il y attaque l’idéologie zombie du capitalisme en plein cœur, en montrant comment elle s’affronte aussi dans la culture populaire de son époque (2004-2016) : séries TV (Breaking Bad, Westworld...), télé-réalité, cinéma (Batman, Hunger Games...), littérature (Atwood, Ballard...) et musique (The Cure, Burial...). Fisher en appelle à une lutte des classes dans la culture, qui permette de s’extraire du réalisme capitalisme. Il témoigne de l’expérience de la précarité et critique les discours sur la santé mentale, met en pièce le consensus néolibéral et la guerre contre le terrorisme, les impasses de la social-démocratie comme du gauchisme, et raconte de l’intérieur la répression menée par le gouvernement britannique. Arpentant le capitalisme comme un système total pour en détruire chaque point d’appui, ces écrits auront encouragé toute une génération à sortir de la résignation.

Méthodes pour rêver : livres Des écrans, des rêves et des spectres : cinéma et télévision Choisissez vos armes : écrits sur la musique Pour l’heure, notre désir est sans nom : écrits politiques Il nous faut inventer le futur : entretiens Nous ne sommes pas là pour vous distraire : réflexions

Voir une chronique sur France Culture au sujet de ce recueil...