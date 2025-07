Francesco Piccolo, La bella confusione

Traduction Olivier Villepreux

1963. Claudia Cardinale, beauté ravageuse, est à l’affiche de deux films : 8 1/2 de Federico Fellini et Le Guépard de Luchino Visconti. Deux chefs-d’œuvre qui incarnent l’âge d’or du cinéma italien. Mais avant d’entrer dans la légende, ces films ont été de véritables défis autant qu’un terrain d’affrontement entre deux monstres sacrés, sublimes adversaires.

Depuis les coulisses du tournage, exhumant correspondances, notes, journaux intimes, interviews, témoignages et rumeurs, Francesco Piccolo fait revivre l’aventure de ces années 1960. Et, au-delà, celle du cinéma italien, avec dans les rôles principaux Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Burt Lancaster, Pier Paolo Pasolini… Entre mythe et réalité, tragédie et dolce vita, sa voix inimitable réveille des milliers de souvenirs et restitue l’esprit d’une époque révolue.

Lauréat du prix Strega, Francesco Piccolo est romancier et scénariste, entre autres, de Nanni Moretti. La Bella Csonfusione a été récompensé par le prix Viareggio.