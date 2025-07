Anne-Laurence Coopman et Christophe Janssen, Raconter son histoire. Impasses, fictions et œuvres d'art

Raconter sa propre histoire de vie à un autre ; voilà une activité qui peut paraître banale à l’heure où tant d’individus étalent leur quotidien sur les réseaux socio-numériques. Mais ce dont nous parlons dans cet ouvrage est d’une autre nature. Un récit de vie, ce n’est pas l’accumulation de petites histoires personnelles pour faire rire, pleurer ou se faire admirer ; c’est la construction toujours inachevée d’une histoire qui donne sens à notre existence et soutient notre identité. Parfois, les personnes sont confrontées à des impasses qui font obstacle à la possibilité de se mettre en récit : événements traumatiques, secrets familiaux, vécus de honte ou de culpabilité, etc. De nombreux artistes (Annie Ernaux, Jorge Semprun, Art Spiegelman...) ont tenté, par leurs œuvres, de surmonter ces obstacles et nous y trouverons un appui pour mieux comprendre et accompagner les personnes dont l’existence semble entravée ou alourdie par un héritage pesant.