Noëlle BENHAMOU, Boule de suif dans tous ses états. Adaptations et réécritures (XIXe-XXIe siècles)

« Boule de suif » (1880), nouvelle des Soirées de Médan, a fait connaître Maupassant au public parisien. On sait moins que l’histoire de son héroïne normande a donné lieu à de multiples adaptations et réécritures de 1884 à nos jours, dans les arts (peinture, dessin, théâtre, cinéma, télévision, opéra, comédie musicale, bande dessinée) et dans de multiples pays (Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne, États-Unis, France, Italie, URSS). Noëlle Benhamou fait ici le point sur les différentes approches et les messages transmis par les adaptateurs qui se sont appropriés le texte de Maupassant pour en fournir leur propre lecture à travers des arts ayant chacun une esthétique particulière. Dans cet essai sont analysées les réécritures du personnage maupassantien de la prostituée patriote, qui devient une figure de la Résistance à travers le monde, acquérant ainsi un statut de mythe littéraire.