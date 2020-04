Ouvrage collectif : appel à contributions

La création romanesque africaine d’expression française contemporaine (2010-2020)

Nouvelles thématiques et nouvelle critique

La littérature africaine d’expression française rencontre beaucoup de succès, avec des auteurs régulièrement primés, au cours de la dernière décennie, comme c’est le cas de Tierno Monénembo, Léonora Miano, Blick Bassy, Alain Mabenckou, David Diop[1], Tahar Ben Jelloun, Tahar Bekri, Fouad Laroui, Leïla Slimani,Yasmina Khadra, Boualem Sansal, Kamel Daoud, et bien d’autres encore qui ont vu leur œuvre récompensée à une ou plusieurs reprises. Le foisonnement de cette littérature aurait partie liée avec les profondes transformations survenues tant au niveau local qu’à l’échelle mondiale et planétaire, donnant à leurs écrits une manière particulière de dire le monde.

Les créations africaines d’expression française véhiculent une pléthore de thématiques dont l’Afrique fournit les principaux motifs d’inspiration. Qu’ils soient installés en Afrique ou ailleurs, l’Afrique, comme imaginaire et comme construction textuelle, constitue la toile de fond ou le substrat commun à cette littérature. En effet, le mode de penser et de créer de ces écrivains se déploie en des langues et des territoires différents, mais qui forgent ce que l’on pourrait nommer une « fiction africaine » commune.

Ce collectif se propose d’interroger la situation de la littérature africaine d’expression française en ce début du XXIe siècle, à travers les œuvres romanesques d’écrivains africains du continent et de la diaspora. L’objectif de cet ouvrage est double. Il s’agit d’une part d’analyser la création littéraire la plus récente, celle des années 2010-2020, dans le « roman » principalement et, d’autre part, de rendre compte du regard porté sur cette littérature au cours des dix dernières années. Nous privilégierons, par ailleurs, les études qui optent pour une approche globale de l’Afrique qui intègre écrivains du sud et du nord dans le même regard afin de transcender le vieux cliché d’une Afrique coupée en deux.

Le collectif s’articulera donc autour de deux axes principaux :

Le premier visera à répertorier et à analyser les nouvelles tendances, les nouvelles pistes de création dans le domaine littéraire ; il soulignera les nouvelles préoccupations des romanciers sur le plan thématique, mais aussi et surtout en ce qui concerne les caractéristiques textuelles.

Le second examinera l’appareil théorique et épistémologique utilisé dans la critique littéraire contemporaine pour analyser une littérature à l’identité esthétique singulière qui ne correspond pas forcément aux étiquettes de l’herméneutique occidentale et explorera les possibilités de modèles théoriques spécifiques à une nouvelle critique africaine.

*

Calendrier et consignes de rédaction

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos articles (18 pages maximum) au plus tard le 31 août 2020, délai de rigueur aux adresses suivantes : s_elouardirhi@yahoo.fr, zigolibokobli@gmail.com.

Chaque article sera préalablement soumis à l’approbation d’un comité de lecture.

Responsables du Comité de coordination

Sanae El Ouardirhi, Université Ibn Tofail (Maroc)

Antonin Zigoli, Maître-Assistant, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Côte-d’Ivoire).

[1] Il ne s’agit pas du poète négritudien, mais plutôt de l’auteur ayant reçu le prix Goucourt des lycéens en 2018 pour son roman Frère d’âme.