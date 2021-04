APPEL À CONTRIBUTION

Ouvrage collectif – Hommage à feu Abdelhafid MESSAOUDI

Date limite : 15 juin 2021



Le laboratoire de recherche Sciences du langage, Art, Littérature, Education et Culture (SCALEC) consacre sa première publication à la mémoire de feu M. Abdelhafed Messaoudi qui nous a brutalement quittés en mars 2019, occasionnant un grand émoi et un vide qu’il est difficile de combler. Cet homme aux grandes qualités humaines a contribué à la formation de plusieurs promotions d’agrégés et de normaliens à l’Ecole Normale Supérieure de Meknès. Il les a fait profiter de ses compétences et a indélébilement marqué leur parcours par son savoir et par sa modestie.

Agrégé de formation, mais toujours assoiffé d’apprendre, il s’est inscrit en master dans son établissement d’attache (l’ENS de Meknès) et, ensuite, en doctorat à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Chouaib Doukkali – El Jadida. De ce fait, nous lui devons un hommage digne de son mérite et de son ambition scientifiques. Nous proposons donc un ouvrage collectif (varia) qui privilégiera les domaines d’intérêt et de prédilection de M. Messaoudi, à savoir la grammaire, la stylistique et la didactique de la langue française.

Les auteurs qui souhaitent participer à cet hommage enverront leurs propositions (30 000 à 40 000 caractères, espaces compris) à l’adresse : a.afnakar@umi.ac.ma. Après analyse d’articles par le comité scientifique, les contributeurs dont les propositions auront été retenues recevront un mail de notification en juillet 2021 et la publication de l’ouvrage devrait avoir lieu en novembre 2021. Les auteurs donneront leur nom, leur titre/fonction, leur structure (institutionnelle, université, laboratoire, …) et leur adresse mail.

*

Calendrier :



• 10 Avril 2021 : Diffusion de l’appel.

• 15 Juin 2021 : Date limite d’envoi de l’article.

• Juillet 2021 : Les auteur-e-s seront informé-e-s de l’acceptation de leurs articles.

• 31 Septembre 2021 : Remise des articles acceptés (revus et mis en forme par les auteur-e-s).

• Novembre 2021 : Parution de l’ouvrage.



Coordination du numéro :

Driss MESKINE

Asmaâ AFNAKAR



Comité scientifique :

Khalid DAHMANY (ENS, Université Moulay Ismail, Meknès)

Mohammed DEKHISSI (ENS, Université Moulay Ismail, Meknès)

Hafida EL AMRANI (FLSH, Université Ibn Tofail, Kénitra)

Mohamed EL BOUAZZAOUI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès)

Abdeljalil EL KADIM (FLSH, Université Moulay Ismail, Meknès)

Mehdi KADDOURI (FLSH, Université Mohamed Premier, Oujda)

Abderrahim KAMAL (FLSH, Dhar Lmahraz, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès)

Abdelouahed MABROUR (FLSH, Université Chouaïb Doukkali, El Jadida)

Fouad MEHDI (FLSH, Université Moulay Ismail, Meknès)

Driss MESKINE (ENS, Université Moulay Ismail, Meknès)

Leila MESSAOUDI (FLSH, Université Ibn Tofail, Kénitra)

Abdelali SABIA (FLSH, Université Mohamed Premier, Oujda)