Abidjan (Côte d'Ivoire)

Appel à contribution pour ouvrage collectif

Anthologie des poètes maudits des littératures nationales francophones

Quand Paul Verlaine, sous l’anagramme de Pauvre Lilian, établissait au XIXème siècle finissant, une étrange similitude entre quelques poètes dont la saveur pessimiste de l’écriture n’avait d’égal que de sombres épisodes de leur biographie intérieure, il entrevoyait sans conteste de tirer de la discrétion cette catégorie de créateurs géniaux qui font de leur souffrance le combustible de leur débordante inspiration. Si la critique soupçonne une sorte de continuité du syndicat d’autolégitimation des Hommes de lettres ou même une réduction au prisme poétique d’un mythe moderne valorisant de l’écrivain maudit, il est intéressant d’y voir une restitution de la vieille théorie platonicienne qui conceptualise une filiation entre la malédiction et le génie. Une malédiction génialement poétisée.

Il est évident que plus d’un siècle après, l’expression « poètes maudits » ainsi conceptualisée par Paul Verlaine, qui en lui-même s’inspire d’une version miniaturisée du génie malheureux, ne se borne plus aux six (6) qui sont : « Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Villiers de l'Isle-Adam et Verlaine lui-même ». Entretemps, elle a fait florès et la critique a accordé ce qualificatif valorisant aux plumes sacrées de la poésie comme « François Villon, Aloysius Bertrand, Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Lautréamont, Petrus Borel, Emile Nelligan, Charles Cros, Germain Nouveau, Alfred Jarry, Antonin Artaud, Armand Robin, Keats ou encore Jim Morrison et Edgar Poe ». Aujourd’hui, les littératures nationales comptent, elles aussi, leurs propres poètes maudits. La présente initiative qui se veut transnationale, mais dans l’aire géographique et littéraire francophone, s’inscrit dans une dynamique participative. Il s’agit d’enrichir, au niveau des littératures nationales de l’espace francophone, les connaissances sur les nouveaux horizons du pessimisme, les nouvelles figures valablement éligibles tant par leur vie misérable et obscure que par une poétique certes chancelante, mais thématiquement orientée vers une insatisfaction métaphysique.

Les contributions des doctorants, des chercheurs ou enseignants-chercheurs (un ou deux idéalement) prendront en compte une proportion importante (nous n’avons pas la prétention d’imposer un inventaire exhaustif) des poètes maudits dans leur littérature nationale respective. S’il est vrai que tout acte de création, parce qu’il transfigure le réel, est en lui-même un acte de révolte métaphysique, il est aussi juste que ce travail collaboratif n’embrumera pas ses propres confins par une recension systématique de tous les poètes nationaux. Seuls les poètes que la conscience critique regroupera sous la définition ci-après, seront objet de cette étude : «Ce sont les poètes qui présentent ces analogies : destin presque toujours tragique, sentiment d’être l’objet d’une irréversible malédiction et la recherche d’une écriture qui se veut la transcription du mal et l’expression de l’absolu.» (Cité sous la direction de DECOTE (Georges) et DUBOSCLARD (Joël) in Itinéraires littéraires XIXème siècle Tome II, Paris, Hatier, 1988, P 371), Vu sous cet angle, le poète maudit désigne en général un poète talentueux qui, incompris dès sa jeunesse, rejette les valeurs de la société, se conduit de manière provocante, dangereuse, asociale ou autodestructrice, et en général, meurt avant que son génie ne soit reconnu à sa juste valeur.

Les contributeurs préciseront dans une courte proposition leur identité (nom et prénoms, institution d’attache, E-mail) ainsi que le pays de l’espace francophone dont ils ambitionnent de répertorier les poètes maudits, avant 14 Août 2020.

Quant aux portraits (au plus 1000 signes espaces compris par poète) devraient parvenir, après validation, le vendredi 30 juillet 2021, délai de rigueur.

NB : cette première édition étant destinée à s’enrichir de données nouvelles, il est souhaitable que les contributeurs procèdent par élimination, afin de ne retenir qu’au plus 10 poètes par littérature nationale.

En cas de propositions diverses sur le même pays, le Comité de validation privilégierait un effort de coopération entre les deux (2) premiers projets.

*

Méthodologie de la rédaction

La rédaction (1000 signes maximum consacrés à chaque poète) sera introduite par une courte notice biographique du poète, en mettant en lumière les épisodes sombres de sa vie, ainsi qu’un résumé critique d’une poésie axée sur la transcription matérielle du mal (malheur, malaise, malédiction) fondamental. A for intérieur écartelé, correspond immanquablement une écriture chancelante. Les contributeurs devraient associer à leurs textes, les images en format jpeg des différents poètes.

Liste des pays visés (Tous membres de l’OIF)

Albanie, Arménie, Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap Vert, République centrafricaine , Chypre , Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Egypte, Macédoine, Gabon, Grèce, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Laos, Liban, Luxembourg, Madagascar , Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Moldavie, Niger, Roumanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam

Dates importantes

14 Août 2020 : fin de réception des propositions

14 septembre 2020 : validation et notification aux contributeurs

30 juillets 2021 : fin de réception des textes

Décembre 2021 : Publication

Textes réunis par Dr BOUMY K. Kévin, Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire)

*

Les propositions sont à envoyer aux adresses suivantes :

poetesmauditsfrancophones@gmail.com ou kouekevin2@yahoo.fr